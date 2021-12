Auto v zimě trpí: Jak ho připravit na chladnější měsíce?

Exteriér vozidla

Vnějšek automobilu to přes zimu odnáší pravděpodobně nejvíce. Chladné a vlhké období útočí jak na lak vozidla, tak i na disky a pneumatiky. Existují však postupy, které dokážou exteriér vozidla alespoň částečně ochránit. Na co se zaměřit?

1. Výměna letních pneumatik za zimní

Přezutí auta, to je řidičův podzimní evergreen. Povinnost vyměnit pneumatiky ukládá česká legislativa, a navíc tím výrazně snížíte jejich opotřebovanost. Zimní pneumatiky by pak měly mít minimální výšku dezénu 4 mm.

2. Pravidelné čištění pneumatik

Pneumatiky vám déle vydrží, pokud je budete pravidelně čistit. Například Tire foam pěna zbaví kola veškeré špíny a proniká hluboko do struktury pneumatiky. Speciální čisticí přípravky pak můžete použít také na disky kol.

3. Péče o lak karoserie

Kvůli nepříznivému počasí, soli a štěrku trpí především lak vozidla, nadměrná vlhkost pak může způsobit dokonce i jeho korozi. Před zimou proto auto důkladně umyjte a na lak aplikujte speciální šampon nebo vosk, který na vozidle vytvoří ochrannou vrstvu proti vlhkosti.

TIP: Auto můžete částečně „chránit“ i jiným způsobem, a to povinným ručením či havarijním pojištěním. Ani jedno sice nezabrání případné nehodě, ale pomůže vám s řešením jejích následků.

Interiér vozidla

Péče o vnitřek vozidla je minimálně stejně důležitá jako hýčkání zevnějšku karoserie. Když už se tedy pustíte do velké zimní přípravy, zaměřte se také na očištění palubní desky a dalších komponentů v interiéru, včetně koberečků. Palubní desku snadno oživíte například čističem a impregnací. Některé přípravky dokonce obsahují ochranu proti UVA a UVB záření. Čerstvě umytý a naimpregnovaný interiér vypadá vmžiku jako nový a pro extra pocit svěžesti můžete do vnitřku vozidla umístit i speciální vůni do automobilu.