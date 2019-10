Autonomní parkovací systém Tesly byl za jediný měsíc využit více než milionkrát

Společnost Volvo přišlo s autonomním elektrokamionem, který by měl být schopný na kratších vzdálenostech převážet i velice těžká břemena.

Přijdou kamioňáci o práci? Volvo představilo autonomní elektrokamion bez řidiče lukas-cihak 07/18/2019 11:00:00 Společnost Volvo přišlo s autonomním elektrokamionem, který by měl být schopný na kratších vzdálenostech převážet i velice těžká břemena. https://cdr.cz/sites/default/files/vero1.jpg

Čtyři roky staré Tesly registrují problém s monitorem a nefunkčním nabíjením lukas-cihak 10/21/2019 13:15:00 Elektromobily Tesla v poslední době čelí problémům kvůli poruchám středového displeje či nabíjení. Může za to konec životnosti flash paměti. Oprava může v lepším případě jít až do desetitisíců. https://cdr.cz/sites/default/files/tesla_3.jpg