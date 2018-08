Battlefield 5 představuje model úpravy postav a vylepšování zbraní

Tropico 6 to letos s datem vydání nestihne, záplatou na ránu budiž podzimní beta test. Ani ten ale nebude pro každého. Za zdržení může zřejmě premiérové využití komplexního Unreal Enginu.

Tropico 6 to letos s datem vydání nestihne, záplatou na ránu budiž podzimní beta test. Ani ten ale nebude pro každého. Za zdržení může zřejmě premiérové využití komplexního Unreal Enginu.

Budovatelskou strategii Tropico 6 čeká odklad, vyjde až příští rok Michal Pospíchal 08/20/2018 18:30:00 Tropico 6 to letos s datem vydání nestihne, záplatou na ránu budiž podzimní beta test. Ani ten ale nebude pro každého. Za zdržení může zřejmě premiérové využití komplexního Unreal Enginu. https://cdr.cz/sites/default/files/tropico-gc18.png

Ještě před začátkem letošního GamesComu lákala společnost Blizzard na nadcházející novinky ke značce Diablo. Fanoušci začali až téměř podezřívat vývojáře z příprav čtvrtého dílu, leč jednalo se pouze o port šest let starého Diablo 3 na novou přenosnou konzoli od Nintenda. První dojmy jsou ovšem velmi pozitivní.

Diablo 3 vychází na Switch, nabídne lokální coop pro 4 hráče a offline hraní Jáchym Flídr 08/21/2018 15:30:00 Ještě před začátkem letošního GamesComu lákala společnost Blizzard na nadcházející novinky ke značce Diablo. Fanoušci začali až téměř podezřívat vývojáře z příprav čtvrtého dílu, leč jednalo se pouze o port šest let starého Diablo 3 na novou přenosnou konzoli od Nintenda. První dojmy jsou ovšem velmi pozitivní. https://cdr.cz/sites/default/files/diablo3-gc18.png

Španělské studio Gato Salvaje přijelo poprvé s kůží na trh se svým novopečeným titulem The Waylanders. Po dvou letech ve vývoji se hrstka 40 vývojářů rozhodla představit svůj titul v rané alfa...

Španělské studio Gato Salvaje přijelo poprvé s kůží na trh se svým novopečeným titulem The Waylanders. Po dvou letech ve vývoji se hrstka 40 vývojářů rozhodla představit svůj titul v rané alfa verzi, která by se již brzy měla točit v našich pevných discích.

The Waylanders je taktické RPG s cestováním v čase od tvůrců Dragon Age: Origins

The Waylanders je taktické RPG s cestováním v čase od tvůrců Dragon Age: Origins Jáchym Flídr 08/20/2018 20:00:00 Španělské studio Gato Salvaje přijelo poprvé s kůží na trh se svým novopečeným titulem The Waylanders. Po dvou letech ve vývoji se hrstka 40 vývojářů rozhodla představit svůj titul v rané alfa verzi, která by se již brzy měla točit v našich pevných discích. https://cdr.cz/sites/default/files/waylanders-gc18.png