Bezos chce získat zakázku Elona Muska a dostat se na Měsíc, nabízí dvě miliardy

Zdroj

Americký miliardář Jeff Bezos je notoricky známý nejen jako nejbohatší muž světa a majitel společnosti Amazon, ale také jako majitel společnosti Blue Origin, díky které se sám nedávno podíval do vesmíru. Doufal, že se tak stane astronautem, ale americký úřad FAA mu oznámil, že je pouze vesmírný turista a nikoliv astronaut. Tím se může nazývat pouze ten, kdo se aktivně podílí na řízení vesmírné rakety.

Jeff Bezos se však nevzdává a nově si předsevzal sen, že chce svou společnost Blue Origin dostat až na Měsíc. Velice toužil po tom, aby jeho společnost vyhrála konkurz na vývoj přistávacího mechanismu HLS – Human Landing System, který má sehrát klíčovou roli při budoucí plánované misi na Měsíci a kterou má jako výherce konkurzu sestrojit konkurenční společnost Elona Muska SpaceX.

Zdroj

To byl důvod, proč se Jeff Bezos rozhodl poslat řediteli americké vesmírné agentury NASA, Billu Nelsonovi, oficiální dopis, ve kterém nabízí pokrytí financování HLS a všech potřebných plateb jak v aktuálním, tak v následujících dvou fiskálních obdobích, a to až do výše dvou miliard dolarů. Otázkou je, zda vůbec je možné odvolat vítěze platného konkurzu, kterým je Elon Musk.

Jeff Bezos ve svém dopisu dále vyzdvihuje své výhody, jako například fakt, že se zajímá o vodíková paliva, nebo to, že sám vychází z konceptu mise Apollo, které bylo vyvíjeno NASA. Podle vyjádření NASA je však Musk lepší kandidát, protože má s vesmírem více zkušeností a nabízel při konkurzu nejnižší cenu. Bezos poměrně logicky nesouhlasí a podal na výsledek konkurzu stížnost. V tuto chvíli není jasné, zda má Jeff Bezos nějakou šanci toto rozhodnutí ještě nějak zvrátit, i když vzhledem k tomu, že konkurz proběhl podle zákona, není důvod jeho výsledek rušit. Nicméně platný výsledek budeme znát již v průběhu srpna.