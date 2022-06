Bezpečnostní systémy, které nenajdete v každém autě. Znáte je?

Zdroj: Freepik.com

Chytří asistenti mají zabránit autonehodám nebo je zmírnit

Není příliš velkým překvapením, že nejvíc autonehod je způsobeno nepozorností nebo nedbalostí člověka. Právě těmto zkratům se výrobci snaží předcházet prostřednictvím asistenčních systémů. Některé jsou notoricky známé, jako třeba parkovací asistent, udržení v pruhu, ABS (zabraňuje blokování kol během brzdění), ASR (regulace prokluzu kol) či adaptivní tempomat. Jsou ale i další bezpečnostní asistenti, které najdete jen v některých modelech aut.

Za posledních 25 let se riziko smrti snížilo díky moderním technologiím o 85 %

Z analýzy následků skutečných nehod jasně vyplývá, že v autech vyrobených v posledních pěti letech je při stejné nehodě riziko smrti pro cestující o 85 % nižší než ve vozech o pětadvacet let starších. Systémy se neustále zdokonalují. Samozřejmostí je pak i sjednání povinného ručení a dobrovolného havarijního pojištění, které vám pomůže pokrýt případné škody na majetku. Pojďme se podívat na pár bezpečnostních asistentů, které nenajdete v každém autě.

Rozpoznání únavy řidiče chce ještě doladit

Tento bezpečnostní asistent se zaměřuje na chování řidiče a způsob, jakým ovládá auto a především volant. Jakmile systém vyhodnotí, že je řidič unavený, např. protože často vyjíždí z pruhu bez směrovky, vozidlo se pohybuje nerovnoměrně nebo volat zaznamená trhavé pohyby, doporučí řidiči prostřednictvím akustického signálu pauzu. Praxe je ovšem taková, že systém ještě není natolik dokonalý, aby dokázal detekovat únavu zcela přesně.

Systém chránící chodce v případě střetu s vozidlem může zachránit život

Na přední straně některých automobilů jsou zabudovaná čidla, která přenáší signály do řídicí jednotky. Pokud řídicí systém vyhodnotí, že dojde ke kontaktu s něčím, co vypadá jako lidské nohy, aktivuje airbag pro chodce. Zároveň se o 10 centimetrů nadzvedne kapota auta, čímž umožní deformaci kapoty při nárazu, a tím utlumí sílu nárazu vozu do chodce.

Multikolizní brzda má zabránit další nehodě

Tento chytrý asistent přišel z dílny koncernu Volkswagen a má zabránit další srážce vozů, pokud se na silnici stane nehoda. Systém se řídí podle první kolize. Pokud ji zaznamená, automaticky zpomalí vozidlo na 10 km/h. Tím zajistí, že auto nenarazí do protijedoucího auta. Systém zároveň rozsvítí výstražná i brzdová světla. Řidič samozřejmě může nad vozidlem kdykoli převzít kontrolu.

ISA bude od července povinný, v Bruselu byl hodně diskutovaným tématem

Inteligentní rychlostní asistent (ISA) by měl být povinně ve všech nových modelech aut, která se budou prodávat v EU od 6. července 2022. Jedná se o systém, který používá videokameru, rozpozná rychlostní značky a informuje řidiče o omezení rychlosti vozidla. Asistent nemá brzdit za řidiče, pouze ho bude různými signály upozorňovat na omezení rychlosti.