Bill Gates podpoří přes svou nadaci samotestovací sadu na koronavirus

Koronavirus se šíří nezadržitelně světem a většina zemí již přijala opatření minimalizující rozšíření nákazy. U nás například má člověk s podezřením na nákazu koronavirem zavolat svého obvodního lékaře, který se následně dostaví k pacientovi přímo domů, aby se zabránilo dalšímu šíření.

Nadace Billa a Melindy Gatesových vyřešila tento problém ještě poněkud efektivněji, protože podpořila projekt poskytující sadu na domácí testování pro lidi ohrožené koronavirem v oblasti Seattlu. Okolí Seattlu je nejvíce postižené místo, kde na základě nařízení guvernéra státu Washington panuje stav nouze.

Součástí této sady je i speciální stěrka, kterou si pacient otře nosní sliznici a odešle na uvedenou adresu. Výsledky by pak budou k dispozici nejdéle za dva dny. Pokud budou výsledky pozitivní, mohou pacienti pomocí online formuláře odpovědět na otázky, které pomohou mapovat šíření nemoci.

Zaměstnanci nadace v současné době usilovně pracují, aby tento systém testování včetně dotazníku byl co nejdříve funkční, protože očekávají vysokou zátěž. Ačkoliv je nakaženo více než 110 000 lidí a za oběť mu padlo necelé 4 000 lidí po celém světě, nebyl doposud prohlášen Světovou zdravotnickou organizací za pandemii. Podle Billa Gatese by podobná infekce, jako je koronavirus, mohla do roka zabít 30 milionů lidí.