Britové začali ničit 5G vysílače: Podle konspirační teorie mohou za koronavirus

Současná situace okolo koronaviru je v poslední době jediným tématem, který čteme na většině médií. Zároveň je toto téma úrodná půda pro mnoho konspiračních teorií, přičemž jedna poukazuje prstem na zavádění 5G sítí. Ve Velké Británii pak tuto konspirační teorii vzali někteří občané doslova útokem a začali tyto vysílače proaktivně likvidovat.

Skutečnost, že by se koronavirus šířil 5G sítí, vyvrátila již britská vláda, britské úřady, mobilní operátoři i kancléř Lancasterského vévodství Michael Gove. Ten označil tuto situaci za "nebezpečný nesmysl." Prokázané útoky byly na vysílače v Birminghamu a Marseyside na jihozápadě Anglie.

This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp