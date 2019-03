Budoucnost remasterů? Umělá inteligence převedla Star Trek z roku 1993 do FullHD

Jeden ze skalnich fanoušků Star Treku přišel na způsob, jak chytře využít umělou inteligenci a strojové učení. Za pomoci AI Gigapixel, systému strojového učení a Remako Mod, který využívá neuronové sítě, se rozhodl remasterovat celý Star Trek: Deep Space Nine (DS9), který pochází z roku 1993, do 1080p. Přestože primární funkcí AI Gigapixel je úprava jednotlivých fotografií.

Výsledek stojí za zvážení, zda by se touto cestou nevyplatilo zremasterovat i jiné postarší filmy, které by se upravovat běžnou a nákladnější cestou distributorům nevyplatilo. Při remasterování analogového filmu stačí jen naskenovat jednotlivé snímky ve vyšším rozlišení. U digitálně zpracovaného filmu je to horší, protože počet pixelů je zkrátka pevně dán. Proto je remasterování starých digitálně zpracovaných filmů velice nákladné.

Vzhledem k tomu, že používá „amatérské“ vybavení, je tento proces časově náročný. Autorská práva pro DS9 však patří někomu jinému, a tak nemůže fanoušek vydat HD verzi bez svolení majitele. Dal tedy k dispozici alespoň názorné ukázky, jako demonstraci možného postupu při remasteringu. Touto technologií dokázal remasterovat intro z původního 480p videa až do kvality 4K.

Je jasné, že kdyby neurnové sítě a strojové učení využili profesionálové na výkonných zařízeních a s přístupem k původní originální nahrávce místo DVD Ripu, byl by výsledek ještě lepší a v kratším časovém intervalu.