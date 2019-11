Budoucnost stomatologie? 3D tiskárny v Americe už tisknou zubní náhrady

Čím dál tím více pronikají výhody 3D tisku do nejrůznějších oborů. To, co se zprvu zdálo jako hračka pro kutily je nyní plnohodnotný pracovník ve fabrikách, na vesmírné stanici či v medicíně. Poslední zajímavostí ze světa 3D tisku je z oboru stomatologie, kde chtějí využívat 3D tiskárnu k tisku nejen zubních náhrad.

Z oboru medicíny je ve světě prozatím nejrozšířenější tisk protetických končetin. Americký výrobce 3D tiskáren Formlabs však možná jejich využití ještě rozšíří. Přišel na trh s novou tiskárnou Form 3B, která byla vyvíjena výhradně a jen pro potřeby stomatologů.

Je uzpůsobena k tomu, aby dokázala vytisknout téměř vše, co dentista potřebuje, tzn. náhrady chrupu, korunky, můstky a mnoho dalšího. I předchůdce Form 3B, tiskárna Form 2, se pokoušela tisknout náhrady a právě proto, že jich úspěšně vytiskla přes 13 milionů, rozhodla se společnost Formlabs pro otevření zbrusu nové divize Formlabs Dental, která bude úzce specializovaná na stomatologii.

Form 3B pracuje s technologií SLA, což znamená, že pomocí UV světla je pryskyřice jak tvrzena, tak tvarována do požadované podoby. Stomatolog si pak může vybrat celkem ze sedmi druhů pryskyřic, speciálně vyvinutých za tímto účelem. Je bezesporu, že tento způsob výroby zubních náhrad je rychlejší, levnější a hlavně přesnější, což ocení nejen stomatologové, ale především pacienti. Toto vybavení ordinace však není levné, protože standardní balení této tiskárny začíná na částce 140 tisíc korun.