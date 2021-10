Čarodějnice vyměnily staré koště za robotický vysavač: Zatočte s bordelem stejně

Blíží se Halloween a s ním jsou neodmyslitelně spojeny čarodějnice létající na koštěti. I čarodějnice upgradovaly svůj vozový park a nově využívají robotický vysavač ROIDMI Eve Plus. To je samozřejmě nadsázka, ale pravdou je, že nový vysavač ROIDMI Eve Plus je skutečně kouzelný a před pár stoletími by vás pro jeho futuristické funkce jako čarodějnici skutečně upálili.

Ale i taková čarodějnice si zakládá na své vizáži, aby její podvozek ladil ke zbytku jejího oděvu a stejně tak doplnil i její odvážný interiér v barabizně. ROIDMI Eve Plus disponuje elegantním vzhledem doplněným o bílou barvu, čímž zapadne do jakékoliv barevné palety. Tento model je navíc doplněno nejnovější verzí chytré technologie LDS a SLAM, díky které dokáže rychle naskenovat své okolí a zmapovat celý dům.

Následně pak umělí inteligence vypočítá a analyzuje nejlepší možnou trasu, aby se přístroj vyhnul veškerým překážkám. Jednotlivé mapy si můžete pojmenovat a uložit, sloučit nebo naplánovat čištění v konkrétním pořadí a v různých časech, tedy například při odchodu do práce.

Potěší i svým výkonem 2 700pa, který by neměl mít problém vysát prakticky cokoliv. Sací výkon je pak podpořen dvěma bočními kartáči s všesměrovými koly, aby byla zajištěna maximální obratnost a mobilita. Oproti standardním vysvačům se zde můžeme setkat i s funkcí mopování. K tomu slouží nádržka na 250 ml vody vybavená elektronicky řízeným vodním čerpadlem. Pro nás by takové množství vody bylo na setření tak kuchyňského stolu, ale pro robotický vysavač s umělou inteligencí to stačí na setření 300 metrů čtverečních.

Mezi poslední vychytávky patří bez pochyby dlouhá výdrž a možnost samovyprazdňování. V praxi tak vysavač přijede sám k vyprazdňovací stanici, kde se vyčistí a sterilizuje své nádoby od prachových částic, toxických chemikálií a případného závanu cigaret. Během vysávání se můžete těšit čerstvého vzduchu, který vysavač vydechuje skrze HEPA filtry.

Samozřejmostí je pak možnost připojit svůj vysavač k mobilnímu telefonu díky aplikaci MiHome APP. V této aplikaci pak můžete plánovat uklíd nebo sledovat jeho průběh. Automatické vysávání tak můžete naplánovat třeba během toho, kdy jste v práci, abyste se vrátili do vypulírovaného domova. ROIDMI Eve Plus je kompatibilní i s předními hlasovými asistenty jako Alexy, Google Assistant, Xiaomi Smart Audios.

Přestaňte od letošních dušiček vypouštět duši uklízením svého domova. Učiňte své koště nezaměstnané a přenechejte domácí práce futuristickému přístoji, za který vás dnes už lovci na hranici neupálí.

Pořídit jej můžete nyní ve slevě z českého e-shopu Robotworld.cz