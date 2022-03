CD Projekt RED oznámil nového Zaklínače, poběží na Unreal Engine 5

V příspěvku se zmiňují o “nové sáze” zaklínačské franšízy, což potvrzuje jejich předchozí vyjádření o tom, že s Geraltem v hlavní roli už se nepotkáme. O kom bude nový díl ani kde se bude odehrávat zatím netušíme. Alespoň trochu nám napoví úvodní fotka článku, v níž vidíme zasněžený medailon - tentokrát tak asi nebudeme sledovat absolventa školy vlka, ale nejspíše školu rysa, případně kočky.

Škola kočky je pozoruhodná tím, že se jedná údajně o jedinou zaklínačskou školu, která do výcviku připouště i ženy. Teoreticky je tedy možné, že si autoři vybrali právě tuto školu proto, aby hráči měli umožněno tvorby vlastní postavy, aniž by vybrané pohlaví narušovalo stanovený příběh světa. Střípek ohledně výcviku žen ve škole kočky ovšem nepadl v knize, ale pouze v polské deskové hře Wiedźmin: Gra Wyobraźni na bázi Dračího doupěte (či Dungeons and Dragons) v roce 2001, nepochází tedy z pera Andrzeje Sapkowskiho.

Namísto svého vlastního REDengine, vyvinutého exkluzivně jejich společností pro potřeby druhého a třetího dílu Zaklínače, se tentokrát rozhodli využít Unreal Engine v jeho nejnovější variaci. Jak sami zmiňují, jejich engine jim sice umožňoval navrhnout si své vlastní řešení na všechny problémy, ale při vývoji každé další nové hry spořádal ohromné množství času a prostředků. To se pak nejspíš alespoň z části negativně podepsalo právě třeba i na špatném stavu Cyberpunku 2077 při vydání. REDengine naposledy využijí právě při pracích na poslední expanzi pro Cyberpunk.

Spolupráce s Epic Games by podle slov CTO Pawła Zawodnyho měla být výhodná a dlouhodobá, zároveň však rozhodně neznamená exkluzivitu hry pro jakoukoliv jedinou platformu. CD Project RED si v minulosti vždy zakládal i na absenci DRM ve svých hrách, a zatím není důvod se obávat jakékoliv změny v tomto přístupu.