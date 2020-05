Čeká nás možnost dobíjení elektromobilů za jízdy? První pokusy vypadají slibně

Zdroj: Stanford

Jedním z ústupků, ke kterému se musí uživatelé elektromobilů uchýlet, je nutnost dobíjet svůj automobil až po dobu několika hodin. Vývojáři ze Stanfordské univerzity se pokouší najít pro tento problém řešení, které by umožnilo nabíjet nejen elektromobily, ale také drony a roboty, kteří jsou v běžném pohybu bezdrátově a na dálku.

Na počátcích výzkumu se celý tým potýkal s problémem, kdy vzhledem k proměnlivé vzdálenosti bylo možné využít jen nepatrný zlomek energie. Nyní však díky novému spínanému zesilovači dokáží získat až devítinásobek energie oproti původním hodnotám. Ve zkušebním provozu se jim dokonce povedlo úspěšně přenést 10 wattů na vzdálenost až 90 centimetrů.

Zdroj: Pixabay

Podle dostupných informací by tento nový způsob přenosu elektrické energie neměl mít vliv ani na lidské zdraví, čehož se mnozí kritici obávají. „Je to významný krok směrem k praktickému efektivnímu systému bezdrátového nabíjení automobilů a robotů, který funguje i navzdory rychlému pohybu. Museli bychom zvýšit výkon, abychom mohli dobíjet jedoucí auto, ale nemyslím si, že je to překážka. Pokud jde o dobíjení robotů, jsme již na dosah praktické použitelnosti," vyjádřil se jeden z vývojářů.



V současné době je celá idea v plenkách a ještě si chvíli počkáme, než se budeme moci pohodlně vozit na našich českých dálnicích. Ovšem představa, že jednou budeme moci jezdit prakticky neomezeně bez jediné návštěvy dobíjecí stanice, je více než lákavá.