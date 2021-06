Český malware Crackonosh se šíří pirátskými kopiemi videoher

Zdroj

Odborníci a analytici z antivirové společnosti Avast nově popsali malware, který se rychle začíná šířit a který dostal jméno Crackonosh, což je slovní přesmyčka kombinací slov Krakonoš a crack. Tento malware se přímo specializuje na cracknuté videohry a podle prozatím dostupných informací by jeho autoři měli dokonce pocházet z České republiky.

Crackonosh je škodlivý software, jehož účelem je těžba kryptoměn. V oběhu je prý minimálně od června roku 2018 a jeho tvůrci stihli prozatím infikovat již více než 222 tisíc systémů po celém světě. Tím si také podle odhadů přišli na částku vyšší než dva miliony dolarů v kryptoměně Monero.

Nejvíce napadených uživatelů při tom hlásí Spojené státy americké, Brazílie, Indie, Filipíny a Polsko. Samotné Česko je pak zhruba desátou nejpostiženější zemí s pěti tisíci hlášenými případy výskytu.

Mezi napadené hry, v jejichž cracknutých verzí se Crackonosh nejčastěji vyskytoval, je pak NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, The Sims 4 Seasons, Euro Truck Simulator 2, The Sims 4, Jurassic World Evolution, Fallout 4 GOTY, Call of Cthulhu, Pro Evolution Soccer 2018 a We Happy Few. Zástupci ze společnosti Avast doporučují udržovat svůj (jak jinak) antivirový program aktuální a nestahovat hry z pochybných torrentů a raději si vyčkat na slevy na oficiálních distribučních platformách.