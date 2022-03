Český projekt čelil DDoS útoku, ukazoval totiž pravdu o invazi na Ukrajinu

Zdroj

Již dlouhé týdny před tím, než armáda Ruské federace zaútočila na sousední Ukrajinu, bylo jasné či pravděpodobné, že k nějaké podobné agresi dojde. Proto již na konci minulého měsíce spustili čeští webový vývojáři projekt web4ukrajina.cz, kde je veřejně dostupný skript, který si může kdokoliv nasadit na svůj web.

Tento skript slouží k tomu, aby upozornil čtenáře z Ruské federace na fakta týkající se invazi na Ukrajinu. To se samozřejmě nelíbilo některým lidem, a proto byl spáchán na web tohoto projektu masivní hackerský útok. Jeden ze zakladatelů projektu, Miroslav Prosecký, potvrdil, že jejich web byl více než hodin terčem DDoS útoku.

DDoS útok je velice častý a osvědčený útok, který probíhá vždy naprosto stejně. Hackeři napadnou několik tisíc počítačů, které v jeden okamžik začnou přistupovat na jeden jediný server. Každý server má pak svou maximální kapacitu a dříve či později tento nápor neunese a „spadne“.

V praxi jde o to, že tento skript dokáže rozeznat pomocí příchozí IP adresy odkud daný uživatel přistupuje k webu. Dále vychází i z nastavení klávesnice či výchozího jazyka operačního systému a prohlížeče. Podle oficiálních zpráv by mělo být do tohoto projektu zapojeno více než 16 580 webů.