Chcete Kingdom Come: Deliverance o 300 Kč levněji?

Nejočekávanější česká hra současnosti už několik dní plní přední stránky novin. Není se čemu divit. Kvalitou zpracování a herním zážitkem jde o výjimečné dílo, které si nic nezadá s nejlepšími americkými tituly. Dnes se ale zaměříme na to, co vám ještě nikdo neřekl – jak získat Kingdom Come: Deliverance výhodněji.