Chytré hodinky ARMODD Squarz 11 Pro: 5 věcí, proč jsou ideálním vánočním dárkem

Značka ARMODD není na našem portálu žádnou novinkou. Jde o slušně zavedenou českou značku, která rok od roku pilně inovuje své modely chytrých hodinek. Letos dokonce přichází se sluchátky, které rozhodně zaujmou.

Jinak obecná oblíbenost chytrých hodinek pramení i jistě z toho, že ARMODD nabízí kompletní českou lokalizaci a kompatibilitu se všemi telefony na trhu – iPhone a Android. V tomto článku se ale podíváme obsahově na konkrétní model Squarz 11 Pro. A pro zájemce videorecenzí i klidně také i touto cestou.

Pokud vás zajímá více o nové kolekci 2022, podívejte se do blogového článku značky ARMODD.

1. Výborná cena v poměru kvalita/výkon

Vypadá to na první pohled jako spolehlivý ukazatel kvality chytrých hodinek. Ale nemusí tomu vždy tak být. Vyšší cena obecně nemusí nutně souviset s kvalitou. Jsou situace, kdy dává dost dobrý smysl koupit si levné chytré hodinky, které zároveň nerezignují na kvalitativní aspekt. A to např. tyto situace:

Kupujete hodinky jako vánoční, narozeninový apod. dárek a hledáte vhodný kompromis za cenu/kvalitu hodinek.

Kupujete hodinky dítěti jako vůbec jeho první chytré hodinky.

Kupujete v rodině hodinky seniorovi, kterého chcete příjemně překvapit.

ARMODD Squarz 11 Pro jsou v dobře přijatelné cenové hladině. Při průzkumu tuzemského trhu záhy zjistíte, že žádná zdejší značka v cca relaci cen okolo tří tisíc korun nenabízí tolik funkcí a esteticko-designové vzezření jako modely značky ARMODD. No, posuďte průzkumem trhu sami.

2. Design a intuitivnost ovládání

Atraktivita vzhledu je u vždy hodinek velkým plusovým bodem. Tady můžete očekávat designově ultimátní zážitek v podobě plně dotykového displeje. Hladký, minimalisticky laděný a nesmírně působivý. Jde o bezrámečkový displej 1,86″ s nejvyšším rozlišením 420x485 pixelů, který dále disponuje perfektní čitelností a ostrostí i na přímém slunci. Prostě dokonalost v každém detailu.

3. Volání přímo z chytrých hodinek a dálkové ovládání hudby!

Velkým lákadlem a exkluzivitou modelu Squarz 11 Pro je Bluetooth volání. To je velmi příjemné překvapení těchto chytrých hodinek v této cenové relaci. Šetří čas a je to nadmíru praktické. Dítě vám např. může zavolat/nebo vy jemu po cestě ze školy, že je vše v pořádku. Další parádní funkcí je možnost dálkového ovládání hudby. Např. jste v posilovně na pásu, nebo si dáváte už třetí běžecké kolečko v parku a jedním kliknutím maximálně ovládáte váš oblíbený hudební playlist.

4. Sportovní, zdravotní a praktické funkce pro životní styl

Hodinky mají nejen krásně vypadat, ale i být komplexním pomocníkem na vaší cestě životem. Co tedy vše od modelu Squarz 11 Pro očekávat? Cílené nastavení měření jednoho z 11 sportovních režimů (běh, cyklistika, chůze, běh na páse…), měření kalorií, tepu, tlaku, saturace kyslíku a EKG. A speciálně dámy zase potěší možnost zapnutí případné funkce monitoringu menstruačního cyklu.

Chytré hodinky vás také dokáží za pomocí citlivé vibrace probudit, změřit kvalitu a délku samotného spánku. Ukáží vám nové notifikace (Facebook, Instagram, Twitter apod.) z aplikací, které jste si za pomocí telefonu s hodinkami nastavili. Upozorní také na SMS a volání. Využít můžete taky velmi praktické funkce jako je hledání telefonu, svítilna, kalkulačka nebo hlasového asistenta atd.

5. Ciferníky – na každý den jiný!

500 ciferníků? Ano, přesně tak. To znamená vážně velkou porci zábavy na každý den. A když vás přestanou bavit, tak si jednoduše vytvořte ciferník vlastní. Touto funkcí si uděláte z hodinek skutečně originální kus, nezaměnitelný s žádnými jinými. I toto vám snadno Squarz 11 Pro umožní. Někdo si na ciferník umístí partnera, někdo děti, jiný zase oblíbenou fotku s kamarády, anebo momentku z dovolené apod. Každý jistě tuší, co by mu na ciferníku udělalo obrovskou radost.