Chytré zrcadlo od Amazonu využije rozšířenou realitu v obchodech s oblečením

Společnost Amazon se již dávno neomezuje na pouhý prodej zboží. Z její produkce vzešla nejen asistentka Alexa a její nástavba Echo Look, ale také stále se rozrůstající nabídka produktů, vhodných zejména pro chytrou domácnost a Internet věcí. Tuto nabídku by mělo v dohledné době obohatit i chytré zrcadlo.

Amazon si nechal patentovat produkt s názvem Smart mirror, vybavený „systémem kamer, projektorů a zrcadel, sloužícím k vrstvení digitálního obrazu na odraz vašeho těla v zrcadle“. Oficiální popis hovoří o zobrazovacím zařízení, které by mohlo představovat jakýsi upgrade nejnovější digitální asistentky s názvem Echo Look, která mimo jiné funguje i jako osobní stylistka. Chytré zrcadlo by mělo fungovat na principu smíšené reality, tedy by doplňovalo to, co uživatel aktuálně vnímá zrakem.

V praxi by zrcadlo sloužilo ke zkoušení jednotlivých outfitů, aniž by je zákazník musel zakoupit nebo byť jen oblékal. Zrcadlo by rovněž mělo zvládat simulaci různých prostředí, aby si zákazník mohl prohlédnout, jak by v daném oblečení vypadal např. na pláži, diskotéce nebo kdekoliv jinde. Obzvláště využitelné by takové zrcadlo bylo při online nakupování, kdy zákazník nemá šanci si oblečení fyzicky vyzkoušet.

Podrobnosti, související s připravovaným zařízením, drží zatím Amazon přísně pod pokličkou, proto můžeme o možné podobě a funkcích chytrého zrcadla od Amazonu zatím pouze spekulovat. Získaný patent zároveň nutně neznamená, že se takového zařízení v budoucnu dočkáme. Pouze jen, že Amazon takové zařízení připravuje a svůj nápad si chrání. Kdykoliv však může být smeten ze stolu.