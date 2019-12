Čína vrací úder za Huawei: Zakáže v Číně používat software a technologii z USA

Čína se rozhodla, že do sebe nenechá kopat a bude následovat příklad Ruské federace co se týče technologické nezávislosti na USA. Chtějí totiž vrátit úder USA, které zakázali čínské telefony Huawei a ZTE, čímž rozpoutali propad v prodejích těchto společností. Čína chce vrátit stejnou měrou a do třech let chce vyměnit veškeré americké technologie ve veřejné správě za čínské.

To může pořádně zamíchat i žebříčkem nejhodnotnějších společností světa, kde dlouhou dobu kraluje Microsoft a Apple. Po té, co Ruská federace zakázala dovážet do své země technologie, které nenabídnou ruskou alternativu je Čína další trh, se kterým se musí konkrétně Apple rozloučit. Jak moc se to projeví na akciích společnosti se ukáže v budoucích několika letech.

Čína chce být, stejně jako Ruská federace, naprosto nezávislý samosprávný celek. Je pravdou, že taková problematika, jako je bezpečnost státu, se nedá vyřešit jen zavedením celních kontrol, když digitální svět je zcela přístupný globálně. Z tohoto pohledu se dá krok Ruské federace chápat. Využívání amerických technologií je stejnné, jako kdyby ruští vojáci využívali k určení polohy americkou GPS.

Mimo Apple a Microsoft se dá očekávat, že citelný zásah dostanou i společnosti Dell a HP. Do roku 2022, než budou muset dle aktuálně schválené legislativy, být všechny hardwarové a softwarové technologie vyměněny, je stále dost času a americké společnosti se tak mohou včas zaměřit na jiný sektor na trhu, aby rána nebyla tak razantní. Podíly amerických společností na čínském trhu totiž nejsou nikterak zanedbatelné.