Čínská sázka vyšla: Rakety z výstavby vesmírné stanice naštěstí spadly do oceánu

Zdroj: Shutterstock

Nedávno vypustila Čína do vesmíru svou raketu nazvanou „Dlouhý pochod 5B“, která měla za úkol vynést druhý modul čínské vesmírné stanice Tiangong. Veřejnost se obávala osudu prvního stupně rakety, protože se Čína rozhodla ho zkrátka nechat nekontrolovaně spadnout někam na Zem.

Bylo zde tak riziko, že by část rakety mohla spadnout do obydlené oblasti. Naštěstí se objevila informace, že se raketa měla rozpadnout nad severním pobřežím ostrova Borneo a trosku spadly poblíž Filipín do Indického oceánu. Tuto informaci potvrdilo i velitelství U.S. Space Command již minulý týden v sobotu 30. července v 18:45.

Zdroj: Shutterstock

Nutno podotknout, že záběry padající části rakety vypadaly poměrně dramaticky. Americké vesmírné síly ještě dodatečně upřesnily přesnou dráhu dopadu, která vedla od Bornea přes Brunej až k filipínskému ostrovu Palawan. Prozatím nejsou k dispozici informace, zda padající trosky způsobily nějaké škody.

Čínská vesmírná stanice Tiangong potřebuje ke svému dokončení ještě třetí modul, který by měl být do vesmíru dopraven letos v říjnu. I zde se předpokládá, že části rakety nesoucí tento modul se nechají nekontrolovaně spadnout na Zem. S touto praktikou pak nesouhlasí většina zemí, které se podílejí na vesmírných letech, protože všechny vynakládají úsilí, aby poměrně spolehlivě dokázaly nasměrovat padající části rakety na bezpečné místo a minimalizovali případné hrozby.