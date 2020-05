Co je inflace a jak se před ní chránit? Zhodnocujte své peníze z pohodlí domova

Aniž bychom vás chtěli unudit lekcí ekonomie, tak spíše jen v krátkosti připomeneme, co se skrývá za pojmem inflace. Pokud si nepotřebujete doplnit základní znalosti, můžete přejít rovnou k prvnímu tipu, jak se proti ní bránit a jak zhodnotit své úspory z pohodlí domova.

Jistě si všichni čas od času postěžujeme, že jsou potraviny (a jiné služby) stále dražší a dražší. Tomuto jevu se přezdívá inflace, a vzniká přílivem nových peněz do oběhu. Co jste si před rokem mohli pořídit za stokorunu, si dnes pořídíte za stokorunu a tři kačky navíc. Zboží ale reálně nezdražilo (byť tomu tak říkáme), jen klesla hodnota vaší stokoruny. A všech dalších korun, které se vám válí na účtu. Proč se tak děje?

Víte, že inflace má stejný efekt, jako byste každý rok spálili 3 % svých peněz? (Zdroj: Pixabay)

Na úplném počátku inflace stojí centrální banky, které podněcují komerční banky (ty, u kterých máte účet) v půjčování peněz. Půjčování peněz je totiž jediná cesta, kterou se nově „natištěné“ peníze mohou dostat do oběhu. Přestože této praxi přezdíváme půjčování, ve skutečnosti žádáme banku o to, aby vypustila skrze nás nové peníze do oběhu, ze kterého se budou postupně vracet zpátky skrze naše splátky. Čím více peněz je vypouštěno do oběhu, k tím větší inflaci dochází. Čím více si tedy lidé půjčují, tím více se znehodnocují peníze nás všech.

Inflace je důležitá pro zachování ekonomiky, jinak všichni budeme sedět na penězích, šetřit a nebudeme je utrácet u firem, které nedostatečnou finanční stimulací krachnou. Ani nezaměstnaní však nemohou utrácet své peníze, takže s rostoucí nezaměstnaností se i firmy dostávají do maléru. Stát proto v dobách krize zlevňuje půjčky, aby si je lidé více brali, mohli je utrácet na trhu a firmy nekrachly. Někdy dokonce jdou tak na kost, že peníze doslova rozdávají s nulovým nebo dokonce záporným úrokem.

V takových situacích (kdy peníze prakticky padají z vrtulníků) můžete očekávat, že peníze ztratí svoji hodnotu hodně rychle. Pojďme si tedy představit způsoby, jakými zhodnotit vaše peníze a ubránit je před inflací.

#1 Půjčujte lidem skrze peer-to-peer půjčky

V době ekonomické krize se řada lidí dostane do choulostivé situace, ve které budou potřebovat nějakou finanční injekci. Nemluvíme zde ovšem o tom, abyste se postavili na ulici a začali lidem cpát své peníze, ale o takzvaných P2P půjčkách, které vaše peníze mohou zhodnotit i o více než 10 % ročně.

Zdroj: Pixabay

Dnes je tento způsob zhodnocování peněz tak jednoduchý, že se stačí zaregistrovat na některém z ověřených portálů (na jeden takový běží velice často reklama v televizi), vybrat si jejich prostřednictvím nějakého kandidáta (případně nechat výběr na zprostředkovateli) a dále pak už jen inkasovat měsíční splátky. Samozřejmě jsou zde i rizika, která doporučujeme si načíst.

Výhodou těchto půjček od lidí lidem je i to, že pomáháte odlehčit inflačnímu růstu, jelikož nové peníze nepřicházejí ze vzduchu naťukáním pár tlačítek v bance, ale půjčují se peníze, které už v oběhu jsou. Ale to je na dlouhé povídání.

#2 Investuje do Bitcoinu či jiných kryptoměn

Bitcoin vznikl právě v reakci na ekonomickou krizi v roce 2008, během které se inflace a množství vytištěných peněz stalo předmětem velkých debat. Na rozdíl od našich běžných peněz nabízí Bitcoin předem definovaný inflační růst, který nelze změnit, až se jednou víceméně zastaví na 21 milionech kusů. Zatímco náš svět je postavený na zvráceném systému půjček a dluhů, Bitcoin je jeho pravým opakem. Ne nadarmo se mu přezdívá digitální zlato, do kterého koneckonců můžete zainvestovat také.

Zdroj: Pixabay

Mnoho ekonomů mu prorokovalo krátkou životnost, ale jeho nepřetržitý růst i v době koronavirové krize dokazuje, že tu s námi ještě dlouho bude a že jeho cena ještě poroste vzhůru. Stále více předních světových odborníků a investorů prokazuje náklonnost k této kryptoměně a poukazuje na její přednosti.

Koncept Bitcoinu ovšem nelze vysvětlit v pár odstavcích, natož pak abyste své investiční rozhodnutí činili z pouhých pár řádků. Jako s každou investicí se jedná o ryze spekulativní záležitost, která může jít nahoru, dolů nebo do strany. Před zainvestováním do kryptoměn doporučujeme si načíst nějakou literaturu nebo zkouknout nějaká videa.

#3 Štěstí přeje vypočítavým

Existuje mnoho druhů hazardu, z nichž některé máte ve vlastních rukou a jiné pak váš anděl strážný. Pozastavme se tedy u toho prvního typu hazardu, kterému se lze naučit. Z karetních hazardních her můžeme vypíchnout například poker nebo blackjack, kde lze množství rizika omezit. Na internetu naleznete mnoho návodů či videokurzů, které vás naučí počítání karet a kalkulaci poměru rizika s potenciální odměnou.

Zdroj: Pixabay

Dnes už naštěstí nemusíte do skutečného kasina, kde by vaši pozornost dráždilo rušivé prostředí a nervozita. Na internetu naleznete mnoho portálu, na kterých mnohdy můžete hrát s demoverzí účtu, se kterým ani nehrajete o skutečné peníze. Nebudeme vás ovšem posílat na nějaké konkrétní kasino, ale spíše vás odkážeme na online kasina s Live Blackjack, na kterém naleznete recenze jednotlivých podniků, ze kterých si tak můžete vybrat nějaký věrohodný.

#4 Investujte do akcií

Obchodování na burze plodí ty nejbohatší lidi světa a jedná se o nejspolehlivější způsob, jakým zhodnotit své peníze. Nevýhodou ovšem je, že se tomuto světu musíte opravdu věnovat na plný úvazek, přestože s akciemi obchodujete z pohodlí svého domova. Denně musíte sledovat trendy, reagovat na nabídku a poptávku, umět si spočítat skutečnou hodnotu investičních příležitostí a umět také chytit správný čas, kdy jednotlivé akcie nakoupíte.

Zdroj: Pixabay

Na investování do akcií můžete vydělat balík nebo také prodělat kalhoty. Rozhodně však do tohoto světa nemůžete skočit jen tak po hlavě, ale musíte neustále studovat trh, do kterého se rozhodnete vložit své peníze. Musíte být neustále v pozoru, mít nervy ze železa a umět ovládnout své emoce, jinak nakoupíte ve špatnou chvíli a prodáte ještě v horší.

Možná v tomto článku zníme jako zaseknutý film, ale každé zhodnocení vašich peněz nese s sebou nějaká rizika. Některá ovlivníte více, některá méně. Věříte-li lidem, staňte se věřiteli a půjčujte jim. Doufáte-li ve štěstí, nakupte si nějaký ten Bitcoin. Máte-li matematické nadání, zkuste štěstí v karetních hrách. A umíte-li analyzovat data, ponořte se do akcií.

Možností máte několik, vyberte si tu, která je vaším schopnostem a možnostem nejblíže.