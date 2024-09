Co musí každý řidič udělat s autem na konci léta a na začátku podzimu

Přechod z léta na podzim přináší pro řidiče několik výzev, které není radno podceňovat. Snižující se teploty, častější dešťové přeháňky a kratší dny výrazně ovlivňují podmínky na silnicích. K tomu přibývá spadané listí na vozovkách, které může být ve spojení s vlhkostí nebezpečně kluzké. Řidiči, kteří nepřipraví své vozidlo na podzimní období, se mohou snadno dostat do situace, kdy jim auto nepodá požadovaný výkon nebo se stanou obětí nečekaného technického problému. Nejde jen o bezpečnost, ale také o spolehlivost vozidla v náročnějších podmínkách.

Jedním z nejčastějších problémů, se kterými se řidiči na podzim potýkají, je nedostatečná přilnavost pneumatik. Letní pneumatiky ztrácejí s klesající teplotou své optimální vlastnosti, což může vést k delší brzdné dráze nebo horšímu ovládání vozidla. Navíc změny počasí mohou způsobit rychlejší opotřebení stěračů, které již nejsou schopné efektivně čistit sklo při dešti. Není výjimkou, že mnozí řidiči podcení i výměnu směsi do ostřikovačů – když teploty náhle klesnou pod nulu, letní směs zamrzá a ostřikovače přestávají fungovat, což může vést k omezené viditelnosti.

Podzim také přináší zvýšenou potřebu kvalitního osvětlení. Mlha, déšť a dřívější stmívání mohou významně snížit viditelnost, což klade vyšší nároky na funkčnost světlometů a ostatních světelných prvků vozidla. Bohužel, někteří řidiči zjistí, že jejich světla nejsou v optimálním stavu až v okamžiku, kdy se ocitnou ve zhoršených podmínkách. Proto je důležité věnovat pozornost i těmto detailům, které mohou rozhodnout o bezpečnosti nejen vaší, ale i ostatních účastníků provozu.

1. Kontrola a výměna pneumatik

S koncem léta je potřeba začít přemýšlet o pneumatikách. Letní pneumatiky, které dobře fungují v teplém počasí, nejsou vhodné pro chladné podmínky podzimu a zimy. Jakmile teploty pravidelně klesnou pod 7 °C, měly by se letní pneumatiky vyměnit za zimní, které mají lepší přilnavost na mokrých, zasněžených nebo zledovatělých vozovkách.

Kontrola vzorku pneumatik je také klíčová. Hloubka vzorku letních pneumatik by neměla klesnout pod 1,6 mm, ale pro zimní pneumatiky je doporučováno mít alespoň 4 mm. Pokud jsou pneumatiky opotřebované, je čas na jejich výměnu. Rovněž nezapomeňte zkontrolovat tlak v pneumatikách – změny teplot mohou ovlivnit jejich nafouknutí.

2. Výměna vody do ostřikovačů

Léto je obdobím, kdy je voda v ostřikovačích využívána zejména k čištění hmyzu a prachu z předního skla. S příchodem podzimu a následně zimy se mění i potřeby týkající se kapaliny do ostřikovačů.

Na podzim už začínají chladné noci, což znamená, že letní směs do ostřikovačů je třeba vyměnit za zimní směs, která nezamrzá ani při nižších teplotách. Pokud by v autě zůstala letní směs, mohlo by se stát, že kapalina v mrazivém počasí zamrzne a poškodí systém ostřikovačů. Zimní směsi navíc obsahují složky, které jsou schopny lépe odstraňovat nečistoty, jako je například bláto a sůl, které se během podzimních dešťů a zimy na sklech usazují.

3. Kontrola světel

Podzimní období je charakteristické kratšími dny a delšími nocemi. Často se také objevují mlhy, déšť nebo mlžné podmínky, kdy je viditelnost na silnici výrazně snížena. Proto je důležité zkontrolovat všechna světla na vozidle.

Hlavní světlomety, mlhovky, brzdová světla, směrová světla a obrysová světla by měly být plně funkční. Pokud je nějaké světlo slabé, bliká nebo nefunguje vůbec, je třeba ho okamžitě opravit. Špatná viditelnost na silnici může vést k nehodám, a to nejen proto, že řidič sám špatně vidí, ale i proto, že je méně viditelný pro ostatní účastníky provozu.

Zdroj: Shutterstock

4. Kontrola stěračů

Stěrače jsou v letních měsících využívány méně často, ale s příchodem podzimu, kdy přibývá dešťových srážek, je jejich stav klíčový. Gumy stěračů se časem opotřebovávají a v létě mohou být vystaveny slunečnímu záření, které způsobuje jejich vysychání a praskání.

Pokud stěrače zanechávají šmouhy nebo nedokážou sklo správně vyčistit, je čas na jejich výměnu. Dobře fungující stěrače jsou nezbytné pro zajištění dobré viditelnosti v dešti nebo při mlze.

5. Kontrola brzdového systému

Brzdy jsou nejdůležitější bezpečnostní prvek každého vozidla, a proto by měly být pravidelně kontrolovány. Na podzim, kdy mohou být silnice často mokré nebo kluzké, je dobrá funkčnost brzd ještě důležitější.

Zkontrolujte stav brzdových destiček, kotoučů a také hladinu brzdové kapaliny. Pokud brzdový systém vykazuje známky opotřebení nebo se objeví jakékoli neobvyklé zvuky při brzdění, je nezbytné provést servisní zásah. Na podzimní silnice plné listí nebo vody jsou spolehlivé brzdy naprostou nezbytností.

6. Kontrola baterie

S příchodem chladnějšího počasí dochází k vyššímu zatížení autobaterie, zejména při ranních startech. Nízké teploty mohou ovlivnit její výkon, a proto je důležité zkontrolovat stav baterie před příchodem prvních mrazíků.

Pokud baterie už vykazuje známky slabosti, jako je pomalejší startování motoru, je dobré zvážit její výměnu. Moderní vozidla jsou na baterii závislá nejen kvůli startování, ale i kvůli elektronickým systémům, které zajišťují bezpečnost a komfort jízdy.

7. Připravte si podzimní výbavu do auta

V letních měsících je výbava auta jednodušší, často se omezí na povinnou výbavu jako jsou výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta a rezerva. Na podzim a v zimě je ale dobré přidat několik dalších nezbytností.

Co by nemělo chybět:

Škrabka na led a kartáč na sníh : S prvním mrazem budete potřebovat odstranit led ze skel a případně i sníh z kapoty.

: S prvním mrazem budete potřebovat odstranit led ze skel a případně i sníh z kapoty. Reflexní vesta pro všechny pasažéry : V případě nouzového zastavení na silnici za špatných podmínek je důležité, aby byli všichni viditelní.

: V případě nouzového zastavení na silnici za špatných podmínek je důležité, aby byli všichni viditelní. Náhradní žárovky a pojistky : Zvláště v případě, že se něco rozbije během jízdy za tmy.

: Zvláště v případě, že se něco rozbije během jízdy za tmy. Startovací kabely : Pokud by došlo k vybití baterie.

: Pokud by došlo k vybití baterie. Přikrývka nebo termofólie: Pro případ, že byste uvízli na silnici v chladném počasí.

8. Kontrola chladicí kapaliny

Na podzim se teploty začínají snižovat a motor vašeho vozidla musí být připraven na to, aby pracoval efektivně v chladnějších podmínkách. Chladicí kapalina má v sobě mrazuvzdorné přísady, které zabraňují zamrznutí kapaliny v motoru při nízkých teplotách. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a ujistěte se, že je v pořádku. Pokud je nutné kapalinu doplnit, použijte směs určenou pro zimní období.

Závěr

Příprava auta na podzim a zimu je důležitým krokem k zajištění bezpečné a spolehlivé jízdy. Kontrola pneumatik, brzd, baterie, světel a výměna letní výbavy za zimní jsou základem, jak předejít nepříjemnostem na silnici. Nezapomeňte také na podzimní výbavu a připravte si vše potřebné pro případ nečekaných situací. S těmito opatřeními se nejen připravíte na nástrahy podzimního počasí, ale také zvýšíte bezpečnost sebe i svých spolucestujících.