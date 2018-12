Co způsobuje u zrzavých lidí barvu jejich vlasů? Trpí disfunkcí genu MC1R

Lidé se zrzavými vlasy přitahují pozornost a v řadě tmavovlasých a přírodně blonďatých lidí zkrátka vyčnívají. Studie publikovaná v časopise Nature Communications prokázala, že u lidí se zrzavými vlasy se vyskytuje osm prozatím neznámých genů, které by mohly být jednou z příčin této zvláštní barvy vlasů.

Této problematice se věnoval vědecký tým z Edinburské univerzity, který zpracovával údaje z britské biobanky. Dohromady měli výzkumníci k dispozici necelých 350 000 vzorků, u kterých porovnávali genetické informace od zrzavých lidí s blonďatými, hnědovlasými a černovlasými lidmi. Zároveň si stanovili kritérium, že budou zkoumat pouze vzorky pocházející od lidí evropského původu.

Již v minulosti se však vědci shodli na tom, že za tuto specifickou barvu vlasů může pravděpodobně tzv. „zrzavá mutace“ genu MC1R. Částečná disfunkce tohoto genu pak vede k zrzavým vlasům, světlé pleti a většímu množství pih.

V dalších testech se prokázalo, že ne každý jedinec, který má gen MC1R zmutovaný, byl rusovlasý. Z toho jasně vyplývalo, že do problematiky barvy vlasů zasahují i další geny. Až do současnosti však nebylo příliš jasné, které to jsou.

Díky novému výzkumu se také zjistilo, že některé z osmy objevených genů aktivují či deaktivují MC1R. Mezi další objevy patří zjištění, že téměř 200 genů ovlivňuje blonďaté a hnědé vlasy. Většina „vlasových“ genů však ovlivňuje spíše texturu než barvu.

K zrzavým lidem se v minulosti vázalo i mnoho předsudků. Ve středověku byli dokonce vnímáni jako čarodějnice, vlkodlaci a upíři. V Itálii a Španělsku byli spojování s „kacířskou povahou Židů“ a odmítnutí Ježíše Krista. To byl i důvod pro vyobrazení Jidáše se zrzavými vlasy.