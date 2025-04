Vědci vyvinuli senzor, který se nikdy neodlepí. Sleduje srdce při běhu i spánku

Když se inspirace hledá pod hladinou

Při vývoji nového zařízení vědci nečerpali inspiraci v laboratoři, ale ve světě mořských živočichů. Mořská hvězdice se dokáže přetočit pomocí souhry svých pěti ramen – a právě tento princip využili autoři výzkumu Sicheng Chen a Zheng Yan při návrhu senzoru.

Jejich zařízení má pět pružných „končetin“, které se dokážou přizpůsobit tvaru těla a zůstávají v kontaktu s pokožkou i při běžném pohybu. To je klíčový rozdíl oproti běžným nositelným zařízením, která často ztrácejí kontakt, když se uživatel pohybuje, sportuje nebo pracuje.

Stabilita, která zachraňuje data

Většina současných monitorovacích zařízení – například chytré hodinky – se spoléhá na jeden bod kontaktu. Nový biomimetický senzor však pracuje s pěti kontakty, čímž dosahuje vyšší stability a přesnosti. Dokáže tak zachytit nejen elektrickou aktivitu srdce (EKG), ale i mechanické pohyby srdečního svalu, tedy něco, co běžná nositelná zařízení běžně nepostihují.

Tato kombinace dat přináší mnohem komplexnější obrázek o stavu srdce. A hlavně – vše se děje v reálném čase a data se okamžitě zobrazují v doprovodné mobilní aplikaci.

Zdroj: Shutterstock

Umělá inteligence jako diagnostik

Zařízení však není jen pasivní sběrač dat. Využívá umělou inteligenci, která se učila na rozsáhlém souboru údajů od zdravých i nemocných pacientů. Díky tomu dokáže s více než 90% přesností odhalit, zda srdce funguje normálně, nebo jestli se objevují varovné signály.

Pomocí Bluetooth se všechna data bezpečně přenášejí do mobilního telefonu a mohou být vzdáleně kontrolována lékařem. To výrazně zjednodušuje péči mezi návštěvami ordinace a může pomoci včas zachytit problémy, které by jinak unikly pozornosti.

Komfort bez kompromisů

Jednou z výzev všech nositelných technologií je jejich dlouhodobé nošení. Mnohá zařízení dráždí kůži, omezují pohyb nebo je potřeba je pravidelně sundávat kvůli nabíjení.

Výzkumný tým se proto zaměřil i na komfort. Aktuální prototyp se přichytává pomocí speciálního gelu, ale budoucí verze mají využívat prodyšný, kožnímu kontaktu přizpůsobený materiál. Vývojáři pracují na vylepšení už několik let a výsledkem má být zařízení, které lze nosit nepřetržitě – bez podráždění a bez přerušování.

Navíc bude možné senzor bezdrátově nabíjet přímo na těle, takže nebude nutné jej vůbec sundávat.