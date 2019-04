Čtečku otisků prstů Samsung Galaxy S10 ošálíte pouhou maketou z 3D tiskárny

Ve světě mobilních telefonů se výrobci předhánějí v tom, kdo přijde s lepším fotoaparátem, kvalitnějším displejem nebo lepším zabezpečením. Každý další posun v zabezpečení telefonu byl zároveň neodolatelnou výzvou pro nejrůznější uživatele, kteří se snažili přijít na způsob, jak toto zabezpečení obejít.

V letošním roce představil jeden z nejúspěšnějších výrobců svou novou vlajkovou loď, která se může pyšnit integrovanou čtečkou otisků prstů přímo v displeji. Pro mnoho hackerů to byla vyloženě hozená rukavice. Na sociální síti imgur zveřejnil uživatel „darkshark“ video, kde představuje, jakým způsobem se toto nové zabezpečení dát obejít, a to konkrétně u modelu Samsung Galasy S10 Plus.

Darkshark si musel pomocí mobilního telefonu pořídit snímek svého otisku prstu zanechaného na sklenici. Následně ho trochu upravil ve Photoshopu a 3D studiu Max, kde z tohoto snímku vytvořil 3D model, který pak vytiskl na 3D tiskárně.

Chytrý plán se vydařil až na potřetí a značné přičinění na tom má 3D tiskárna AnyCubic Photon LCD, která dokáže díky pryskyřici a přesností tisku 10 mikronů vytisknout i jemnou strukturu otisku prstu. Vezme-li se v úvahu, že mnoho uživatelů používá svůj otisk prstu k verifikaci platební transakce, lze konstatovat, že klasická silná kombinace znaků, velkých a malých písmen a číslic je silnějším zabezpečením než biometrický údaj.