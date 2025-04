Záchrana z východu? Samsung posílá čipy Baidu, zatímco USA váhají

Podle oficiálních dat vzrostla hodnota exportu Samsungu do Číny mezi roky 2023 a 2024 o více než 50 %. Důvodem je panika čínských technologických firem, které se snaží vytvořit zásoby pokročilých AI čipů dříve, než na ně dopadnou další vlny amerických exportních omezení. Mezi těmito zákazníky nechybí ani čínský technologický obr Baidu.

Samsung měl podle informací, které dosud nebyly zveřejněny, dodat společnosti Kunlun – polovodičové divizi Baidu – více než tříleté zásoby tzv. logic dies. Ty tvoří klíčový prvek při výrobě AI čipů. Obchod ale není bez rizika. Nová omezení ze strany USA, která vstoupila v platnost v lednu 2025, mohou tyto aktivity výrazně zkomplikovat nebo přímo zastavit.

Miliardy v Texasu, ale americké zakázky chybí

Samsung v posledních letech investoval přes 40 miliard dolarů do rozšíření výrobních kapacit v Texasu. K tomu mu měly pomoci i federální dotace ve výši 6,4 miliardy. Ani to však nezabránilo tomu, že jeho zakázková výroba čipů zaostává za konkurencí. Klíčoví američtí klienti dávají přednost TSMC – tchajwanskému výrobci, který plánuje utratit „minimálně“ 100 miliard dolarů za továrny v Arizoně.

Podle expertů je situace pro Samsung složitá. „Samsung a Čína se navzájem potřebují,“ říká CW Chung z Nomury. „Čínští zákazníci jsou pro Samsung stále důležitější, ale obchodovat spolu nebude jednoduché.“

Zdroj: Shutterstock

HBMs pro Čínu? Jen to, co zbylo

Zvláštní postavení má Samsung i v oblasti tzv. HBM (High Bandwidth Memory), klíčové paměťové technologie pro výpočetně náročné AI úlohy. Na trhu ale dominuje konkurenční SK Hynix, který jako exkluzivní dodavatel zásobuje například Nvidii. Čínské firmy tak na produkty Hynixu prakticky nemají šanci dosáhnout – a hledají alternativu. Tou se stává Samsung, byť podle analytiků nabízí jen „to, co zbylo“. Výkonem sice zaostává, ale Čína zatím nemá k dispozici lepší domácí řešení.

Samsung se tak podle konzultantů ze SemiAnalysis stává největším dodavatelem HBM pamětí na čínský trh, a to včetně čipů Huawei z řady Ascend 910.

Naděje zmařená americkými zákazy

Samsung navíc uzavřel spolupráci s Kunlun na výrobě čipu Core P800 – pokročilého AI čipu, který obsahuje i paměti HBM. Společný projekt na vývoji ještě výkonnějšího čipu byl však podle zdrojů z firmy „pozastaven“, a to právě kvůli novým americkým exportním pravidlům.

Tato opatření, zavedená po odhalení kauzy s čipy pro Huawei vyráběnými přes nastrčené společnosti, nově omezují výkon AI čipů, které smí zahraniční firmy vyrábět pro čínské zákazníky.

„Od ledna je náš obchod s Baidu v nejistotě,“ potvrzuje anonymní zdroj blízký vedení Samsungu. Firma údajně zvažuje žádost o výjimku ze strany amerických úřadů, ale úspěch není jistý.

Zůstává Samsung v pravidlech?

Přestože se spekuluje o etické i politické stránce obchodů s čínskými partnery, odborníci upozorňují, že Samsung zatím žádné americké zákony neporušil. Výkon čipů není oficiálně znám a dodávky „podřadnějších“ komponent zůstávají v šedé zóně pravidel.

„Čínské firmy vezmou cokoli – hlavně když to funguje,“ shrnuje situaci technologický analytik Jimmy Goodrich. „Samsung sice nabízí slabší čipy, ale pořád je to víc, než co si může Čína vyrobit sama. A pokud bude s Baidu vyrábět výkonnější modely, vyvstává otázka, zda americké limity ještě dávají smysl.“ Samsung se k detailům spolupráce s Baidu nevyjádřil a pouze uvedl, že „striktně dodržuje exportní nařízení USA.“