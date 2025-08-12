CDR.cz - Vybráno z IT

USA investují miliardy, aby dohnaly Asii ve výrobě čipů

Úterý, 12 Srpen 2025

Zdroj: Shutterstock

Spojené státy chtějí znovu získat ztracené prvenství ve výrobě polovodičů. Sandia National Laboratories se jako první národní laboratoř připojila k americkému National Semiconductor Technology Center v rámci zákona CHIPS and Science Act. Cílem je urychlit inovace, posílit výrobu čipů a připravit se na éru umělé inteligence i kvantových technologií.

V 90. letech vyráběly Spojené státy více než třetinu světových polovodičů. Dnes tento podíl klesl na 12 % a země nevyrábí žádné z nejpokročilejších čipů, které pohánějí chytré telefony, samořiditelné vozy nebo superpočítače. Právě to chce změnit iniciativa National Semiconductor Technology Center (NSTC) v rámci zákona CHIPS and Science Act, do které se nyní zapojila i Sandia National Laboratories.

Sandia se zaměřuje na vývoj pokročilých čipů, včetně tzv. „chipletů“ – modulárních součástí, které lze sestavovat do vysoce výkonných procesorů. Tato technologie umožňuje rychlou a energeticky úspornou komunikaci mezi jednotlivými částmi čipu, což je zásadní pro umělou inteligenci i kvantové výpočty. MESA, špičkové výzkumné centrum Sandie, už dnes vyrábí vysoce spolehlivé čipletové sestavy pro národní bezpečnost.

Pandemie odhalila slabinu: bez čipů se svět zastaví

Nedostatek čipů během pandemie ukázal, jak křehký je globální dodavatelský řetězec. Automobilky zastavovaly výrobu, sklady byly prázdné a zákazníci čekali měsíce na nové vozy. „Průměrné auto obsahuje 1 400 čipů, elektromobil přes 3 000,“ říká Rick McCormick, hlavní vědec Sandie pro polovodičovou strategii. Podle něj je cílem, aby USA do roku 2032 vyráběly alespoň 25 % nejmodernějších čipů na světě.

Zdroj:Shutterstock

Podle zákona CHIPS je na výzkum a vývoj vyčleněno přes 12 miliard dolarů, z toho 3 miliardy půjdou na vybudování ekosystému pro chipletové balíčky. Inspirací je současný trend v komerčních AI procesorech, které díky chipletům dosahují vysokého výkonu při nižší spotřebě energie. Sandia má know-how i infrastrukturu, které mohou tuto technologii zpřístupnit menším firmám a aplikacím v oblasti obrany.

Sandia má být lídrem inovací i školení nové generace inženýrů

Kromě technologického pokroku má Sandia přispět k řešení hrozícího nedostatku kvalifikované pracovní síly. Odhady Semiconductor Industry Association mluví o potřebě až 70 000 nových odborníků v USA. Sandia chce zapojit studenty STEM oborů, sdílet své laboratoře s partnery NSTC a podporovat přenos technologií do soukromého sektoru. „Máme před sebou 20 let, kdy se bude psát nová kapitola výroby čipů,“ říká Mary Monson, vedoucí technologických partnerství Sandie.

čipy, čipset, Sandia
Scitechdaily.com

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi

 