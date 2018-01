Dark Souls: Remastered přijde na PC, Xbox One, PS4 i Switch

Lze obecně říci, že remastery slouží ke zpřístupnění staršího titulu modernímu hardwaru a mladšímu publiku. Je proto na první pohled zajímavé, proč se jednoho takového dočká i relativně novopečené první Dark Souls. Obecně se stává čím dál tím větším trendem vydávat remastery pouze pár let starých titulů, které ještě před nedávnem stály na pultech v plné ceně.

Při vzpomínce na věhlasně špatný port z konzolí na PC, však zrovna předělané Dark Souls dává smysl.

From Software, vývojář hry, má nyní druhou šanci udělat hru nejen hezčí, ale i ovladatelnější. Dark Souls: Remastered vyjde 25. května a kromě základní hry bude obsahovat i DLC Artorias of the Abyss.Krom toho se pozmění i multiplayer: přibudou dedikované servery a zvýší se maximální počet hráčů v jedné hře ze čtyř na šest.

Remasteru se dočká PC i konzole Xbox One a Playstation 4 v doprovodu svých výkonnějších příbuzných Xbox One X a Playstation 4 Pro. Titul dorazí i na Nintendo Switch, ovšem na rozdíl od ostatních bude limitovaný pouze na 30 FPS (v handheld i dock režimu).

Remaster vás vyjde na 40 dolarů (cca 850 korun) na všech platformách.