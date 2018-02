Dead Space zdarma na Originu. GOG slaví Čínský nový rok masivními slevami

Už nějaký čas uběhl od zřízení akce "On the house" na Originu od EA. Zde společnost dává možnost, aby si hráči uložili zdarma do svých knihoven velice zajímavý titul, za který nemusí zaplatit ani haléř. Jedná se tak o dobrosrdečné gesto jinak nepopulárního EA notorického za ždímání peněz ze svých zákazníků a vynalézání stále nových praktik, jak otevřít hráčské peněženky.

Po téměř čtyřech letech se do akce navrací legendární a kritiky oceňovaný horor z roku 2008, Dead Space. Chyťte si ho teď, abyste na něj nemuseli čekat zas tak dlouho. Stojí totiž rozhodně za zkoušku. Je až k nevíře, že vyšel před téměř deseti lety. I přes své stáří má stále co nabídnout. Vynikající atmosférický horor si bere za vzory filmy Vetřelec a Horizont události.

Navíc titul hráče neděsí lacinými lekačkami (i když jich tam pár je... a nejsou laciné). Praskání pláště gotické Ishimury, děsiví necromorphové a opravář Isaac, které má v ruce jen průmyslovou řezačku. Zaručený koktejl na kvalitní horor.

Pokud však nepatříte mezi fanoušky videoherního hororu nebo již Dead Space máte, nezoufejte. Na GOGu právě odstartovala další slevová akce k příležitosti Čínského nového roku. Zdarma získejte mlátičku King of Fighters 2002 nebo zjistěte, zda si můžete připojit své Steam hry do GOG knihovny skrze GOG Connect.