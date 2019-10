Death Stranding vyjde na PC v příštím roce. Změní Sony přístup k exkluzivitám?

Mysteriózní Death Stranding si rozhodně dává záležet na tom, jaké informace o sobě prozrazuje a kdy. Titul se na pultech obchodů objeví již příští pátek, 8. listopadu, a teprve nyní se vývojáři pochlubili plánovaným vydání pro PC platformu. Na tuto verzi si však budou muset hráči rok počkat, přesněji pak do léta 2020. Chcete-li se o hře dozvědět více, pak vás přesměrujeme na náš včerejší článek věnující se nejočekávanějším hrám letošního listopadu.

Death Stranding je jedním z titulů, které ždímou výkon již dosluhující konzolové generace do poslední kapky. Přesto však má své limity, přes které se vývojáři nedostanou ani při sebelepší optimalizaci. Jelikož i v tomto uzavřeném prostředí vypadá hra fantasticky, tak se určitě máme na PC platformě na co těšit.

Původně bylo Death Stranding oznámeno exkluzivně pro Playstation 4. V kontrastu s těmito zprávami se hodí připomenout, že se nejedná o první původně exkluzivní titul, který se nakonec Sony rozhodlo vydat opětovně na PC platformě, jmenovitě jsme se nedávno dočkali vydání Journey a Nioh. Dále si pak srdce hráčů získal Epic Games Store, když rovněž exkluzivní Heavy Rain, Beyond: Two Souls a Detroit: Become Human dostal na PC platformu.

Prozatím není známé, zda se Death Stranding vydá podobnou cestou a vyjde na Epic Games Store či nikoliv. Vydavatele PC verze ovšem nebude v tomto případě samotné Sony, nýbrž 505 Games. Za zmínku ovšem stojí, že v nedávno době měli na svědomí vydání Control, které se stalo dočasnou exkluzivitou právě pro Epic Games Store.

Doufejme, že vydání těchto původně exkluzivních her pro Playstation 4 znamená, že bychom se mohli stále častěji setkávat s dalšími porty. Představa vydání Horizon: Zero Dawn či například posledního Spidermana od Insomniac Games je zajisté lákává. Jakou exkluzivku byste uvítali na PC?