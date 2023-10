Deepfake v marketingu: Tom Hanks se nevědomě stal reklamní tváří pro zubní pastu

Reklama, která se objevila na sociálních sítích, ukazovala Hanka s dokonale bílým úsměvem a tvrdila, že používá značku zubní pasty Smile Bright. Hanks však nikdy takovou pastu nepoužíval ani neschválil její použití v reklamě. Když se o tom dozvěděl, okamžitě kontaktoval svého právníka a požadoval stažení reklamy a odškodnění.

Jak se ukázalo, reklama nebyla ani skutečnou fotografií Hanka, ale umělou podobou vytvořenou pomocí pokročilé technologie generování obrazu. Tato technologie, známá jako deepfake, umožňuje vytvářet realistické obrazy osob na základě jejich existujících fotografií nebo videí. Deepfake se často používají pro zábavu nebo satiru, ale také mohou být zneužity pro podvodné nebo škodlivé účely.

Zdroj: Shutterstock

Ovšem nebylo by to poprvé, co se nějaká celebrita stala obětí deepfake reklamy. V minulosti byly podobně zneužity podoby Jennifer Aniston, Leonarda DiCapria, Baracka Obamy a dalších. Tento trend vyvolává hluboké myšlenky a otázky o ochraně osobních údajů, autorských právech a etice v digitálním světě.

Hanks uvedl, že je velmi znepokojen tímto jevem a že se bude snažit bojovat proti němu. Řekl také, že si myslí, že jeho přirozený úsměv je dost dobrý a že nepotřebuje žádnou zubní pastu k jeho zlepšení. Dodal, že pokud by někdy chtěl udělat reklamu na nějaký produkt, tak by to bylo jen na něco, co skutečně používá a co má rád.