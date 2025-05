Desktop Survivors 98: Retro hra, která vás chytne víc než jen za srdce

Kdo by řekl, že jednou budeme toužit po ikoně „Tento počítač“ nebo po rohu s tlačítkem Start? Desktop Survivors 98 přesně na tenhle pocit míří – a trefuje se do černého. Celá hra je designovaná jako starý desktop z Windows 98: nízké rozlišení, ošklivé barvy, ikonky jako z MS Paintu, start menu i šílené přechody mezi okny, které dnes už nikdo nepoužívá – a přesto je milujeme. Ač to vypadá jako fór, v jádru je to propracovaná „survivor-like“ akce, která překvapí nejen stylizací, ale hlavně tím, jak se hraje.

Když se kurzor stává zbraní

Základní princip připomíná hity typu Vampire Survivors: přežij co nejdéle v aréně plné nepřátel, sbírej zkušenosti, leveluj a vyvíjej nové schopnosti. Ale tady je háček – vaše postava je samotný kurzor myši. A právě to je ten geniální tah. Ovládání pomocí myši totiž umožňuje neuvěřitelně přesný a rychlý pohyb. Najednou se cítíte, jako byste měli nad hrou totální kontrolu – a když to začne být těsné, uhnete s takovou přesností, že by vám záviděl i chirurg.

Na rozdíl od klasických analogových ovladačů je tu každý pohyb okamžitý a přesný. Přesně tak, jak jste byli zvyklí při zběsilém klikání na Zavřít okno, když se vám na základce omylem spustil Internet Explorer.

Více než jen retro kabátek

Přestože hra stojí na estetice Windows 98, není to jen vizuální vtípek. Každý detail má svůj význam – obchod připomíná starý Geocities web s blikajícím textem, některé zbraně jsou inspirované legendárními šetřičemi obrazovky („květinový box“, „skáčoucí karty ze Solitairu“) a mezi vlnami nepřátel najdeš i bossy, kteří vypadají jako render z 3D Studio Max z roku 1996.

Bossfighty jsou navíc tou nejlepší částí hry – rychlé, intenzivní, vizuálně šílené a často plné odkazů, které pochopí jen ti, kdo si pamatují dial-up a instalaci ovladačů z disket.

Nepřátelé, expení a ten zatracený čas

Jedním z mála nedostatků je přísně omezený čas na každou místnost. Jakmile timer dojede, přesunete se do další arény. To znamená méně času na sběr zkušeností (gemy) a tím i pomalejší vývoj postavy. A pokud si v prvních místnostech nenaberete dost expů, boss vás spolehlivě rozcupuje jako starý skener na 200 dpi.

To je škoda, protože některé zbraně jsou prostě pomalejší – a i když jsou vizuálně vtipné, tak vás brzdí. Kdo chce experimentovat, je často donucen zvolit efektivitu před originalitou.

Herní prach pod myší

Přes drobné výtky má Desktop Survivors 98 nečekaně hlubokou hratelnost. Systém zbraní, vývoj postavy, odemykání nových kurzorů (ano, můžeš hrát třeba jako ručička z Windows XP) a objevování skrytých mechanik vám vystačí na hodiny zábavy. A ten pocit, když se vám podaří s přesností pixelu uhnout spršce nepřátelských střel? Nepopsatelný.

Verdikt

Desktop Survivors 98 není jen parodie na doby dávno minulé. Je to plnohodnotná hra, která využívá nostalgii jako vstupní bránu, ale zůstává díky skvělému ovládání a promyšlenému designu. Zní to absurdně, ale Windows 98 už dlouho nebyly takhle zábavné.

Hodnocení: 8/10