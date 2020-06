Detektiv Pankrác se vrací: Polda 7 rozjíždí kampaň na Hithitu

O chystaném pokračování české adventury Polda jsme informovali už před dlouhými pěti lety, ačkoliv tehdy ještě nebylo nic vytesané do kamene. Ticho po pěšině bylo prolomeno až před pár dny na oficiálních Facebookových stránkách, na kterých vývojáři lákali fanoušky na brzké zprávy, které se vyjasnily dnes v odpoledních hodinách.

Vývojáři ze Zima Software spustili dnes na českém crowdfundingovém serveru Hithit kampaň, ve které se pokoušejí od fanoušků vybrat vytyčený cíl 400 tisíc korun českých. Jednotlivé odměny se pohybují od symbolické částky 99 Kč až po mecenášských 49 999 Kč. Odměny za částky v hodnotě 449 Kč a 649 Kč pak symbolizují předobjednávky titulu, který se vám dostane do rukou 14 dní před oficiálním vydáním, které je avizované na říjen roku 2021.

O příběhu hry zatím víme pouze to, že se s detektivem Pankrácem vydáme na fiktivní Celebritycon, kde se sejdou největší celebrity světa, a pokusíme se vyřeišt případ tajemného mimozemského stroje. Polda se tedy bude držet popkulturního tématu, který nastolil již v posledním díle situovaného do prostředí Hollywoodu. Zda si tvůrci i po tolika letech zachovali svůj osobitý smysl pro humor, napoví video níže.

Za přispění částky 999 Kč dostanete ke standardní krabicové verzi drobný merchandise, konkrétně podložku pod myš s motivem hry Polda 7. Sběratelskou edici, na které bude uvedeno vaše jméno a očíslování limitovaného počtu kusů s podpisem všech dabérů, poděkováním a podložkou, dostanete za přispění minimálně 1 499 Kč.

Odměna za přispění 2 799 Kč vás navždy zvěční v samotné hře. Dostanete příležitost nadabovat si některou z vedlejších postav. Aby se však autoři zřejmě vyhnuli případným problémům s nekonzistentní kvalitou hlasu, budou dané postavy nadabované i profesionálními herci. Hráči si budou moci v menu hry zvolit, zda chtějí slyšet hlasy dabérů či přispěvovatelů.

Pokud netoužíte po zvěčnění svého hlasu v počítačové hře, můžete se s autory nadlábnout a poznat je osobně za 2 999 Kč. A pokud toužíte po dabování i po pizze s autory, dabéry (Bohdan Tůma) a grafiky (Jan Fiala, Jakub Mareš), vyjde vás to na už docela slušných 4 999 Kč. Na dabing s profesionálními herci se budou moci přijít podívat fanoušci, kteří přispějí astronomickou částkou 14 999 Kč (součástí čehož jsou i všechny předešlé odměny).

Mecenáši, co neví, co s prachy, mohou vývojářům píchnout finanční injekci 49 999 Kč, za což se autoři odmění všemi zmiňovanými odměnami a vymodelují podle vaší karikatury postavu do hry, která se bude moci jmenovat, jak jen budete chtít.