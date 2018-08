Diablo 3 vychází na Switch, nabídne lokální coop pro 4 hráče a offline hraní

TÉMA: Co si připraví letošní GamesCom 2018? Čtěte seznam vydavatelů a her Michal Pospíchal 08/20/2018 11:00:00 GamesCom započal před devíti lety, jakožto navazující herní show na dlouholetou akci pod názvem GamesConvention. Až do 25. srpna bude fanouškům her ukazovat to nejnovější, co průmysl nabízí. https://cdr.cz/sites/default/files/gamescom-4-gc2018.png