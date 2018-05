Diablo II se vrací v bezplatném remaku skrze modifikaci do Starcraftu II

Diablo bylo svého času revolučním titulem, který hernímu světu přinesla hack’n’slash žánr. Jeho dopad byl tak silný, že se většině podobným hrám od té doby přezdívá často „diablovka“. O to více zamrzelo, když Blizzard s třetím dílem zvolil cestu, která byla více orientovaná na příležitostné hráče. Tento odklon alespoň otevřel možnosti jiným akčním RPG, které se více podobají původnímu záměru druhého dílu, např. Path of Exile, Grim Dawn, Torchlight a další…

Bohužel jsou roky na Diablu 2 stále více znát, a proto se Godbout, jeden z fanoušků, rozhodl titul převléknout do moderního kabátku. V editoru Starcraftu II tedy od roku 2014 pracoval na modifikaci s názvem The Curse of Tristram: Destruction’s End, která má být kompletní předělávkou původní hry.

Po čtyřech dlouhých letech se titul konečně dočkal první veřejné verze, kterou můžete hráč od 11. května. A jelikož je arkádový režim Starcraftu II zcela zdarma, nic vám ve hraní nebrání. Je ovšem nutné vzít v potaz, že se stále jedná o testovací verzi, která vyžaduje ještě mnoho grafického i technického ladění a doplnění obsahu, viz video výše. Na první pohled zaskočí pozůstatky font, kurzoru a ikonek ještě ze Starcraftu II, které celkový dojem velmi kazí.

V první veřejné testovací verzi nalezneme všech 7 povolání, se kterými si ovšem můžeme projít pouze zlomek lokací (konkrétně Rogue Encampment, Blood Moor, Den of Evil, Cold Plains, Burial Grounds, Stony Field, Underground Passage, Dark Wood), tedy necelou část prvního Aktu.

A jelikož mají hráči původní hry tehdejší mechaniky již tak zažité a potřebují výzvu, přidal Godbout do hry i nové stupně obtížnosti (imho by se měl v prvé řadě soustředit spíše na obsah, než podobné perličky).