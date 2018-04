Starcraft II s mikrotransakcemi? Blizzard zpoplatní některé komunitní výtvory

Jedním z důvodů, proč hráči dosud rádi vzpomínají na Warcraft III, je rozmanitý editor map, který dal vzniknout stovkám až tisícům komunitních výtvorů. Nástroje nabízely tvůrcům takovou svobodu, že některé výtvory nemají s původním titulem vlastně pranic společného. Příkladem za všechny budiž historii píšící Defense of the Ancients, který posléze inspiroval tituly jako Heroes of Newerth, League of Legends, Heroes of the Storm a v neposlední řadě duchovního nástupce DOTA 2.

Již při vývoji Starcraftu II měl tedy Blizzard Entertainment poměrně jasno v tom, že právě zapojení komunity dokáže titul udržet při životě celou řadu let, a opatřil hru podobně rozsáhlým editorem, ne-li rozsáhlejším. Pokud si však nezajistili tvůrci nepřímý způsob financování skrze crowdfundingové portály (např. Patreon), jednalo se pouze o čiré fanouškovství.

Tisíc podob Starcraft mívá

Ohlédneme-li se za uplynulé roky nyní, uvidíme opět zástupy výtvorů, nad kterými zůstává rozum stát. Komunitě se podařilo do hry vtěsnat střílečky, závody, karetní a logické hry, akční RPG i např. port původního Warcraftu III. Popularita komunitních výtvorů se v poslední době těšila separaci od původní hry, jelikož se Blizzard v loňském roce rozhodl uvolnit arkádovou verzi Starcraftu II, ke které má nyní bezplatný přístup každý i bez základní hry.

V nadcházejícím patchi 4.3.0 půjde společnost o krok dále, neb právě ohlásila tzv. režim Premium Arcade. Obzvláště kvalitní výtvory dostanou oficiální podporu a budou skrze platformu nabízeny formou mikrotransakcí za symbolickou částku 5 dolarů, z čehož blíže nespecifikovaný podíl půjde autorům dané modifikace. Prvními ohlášenými mapami jsou Ark Star a Direct Strike.

Představení prvních dvou placených map

V prvním případě, Ark Star, se jedná o zbrusu novou modifikaci od tvůrce Daniela Altmana, jenž vyhrál v roce 2015 soutěž Blizzard’s Rock The Cabinet o nejlepší modifikaci se hrou Dwarven Combat. Ark Star bude tahovou iterací hry, s RPG prvky, lootovacím systémem a dialogy. V klidu by obstála i coby samostatný titul, tudíž částka 5 dolarů je na takové poměry adekvátní.

Druhým zástupcem je Direct Strike, který je vylepšenou verzí již existujícího Desert Strike HotS. Hráči staví layout jednotek, které se v pravidelných časových intervalech spawnují vstříc protilehlé bázi a na půli mapy se střetávají s nepřátelskou sestavou v automatických soubojích.

Jelikož jde jen o upgradovanou verzi původní modifikace, bude i nadále dostupná zdarma, ovšem s možností přechodu na prémiovou verzi s novými režimy hry a kosmetickým obsahem. Prémiovou verzi jinak bude možné hrát pouze, když se hráči podaří připojit do již existujícího lobby založeného někým s placenou verzí.

Uvidíme, jak se k platebnímu modelu postaví hráči a zda podílový systém dá vzniknout novým nápadům. Dokud bude mít nad kvalitou dohled a poslední slovo Blizzard, neměl by být problém se záplavou šmejdů. Od věci by nebyla ani optimalizace některých současných arkád, na kterých je někdy nedostatek tvůrčího času znát. Konkrétní datum vydání patche 4.3.0 zatím Blizzard neohlásil.

Hrajete s přáteli občas Starcraft II: Arcade? Jaká je vaše oblíbená modifikace? Byli byste ochotni platit za kvalitní výtvory?