Diktát z videoher: jak překlep přispěl k neúspěchu Aliens: Colonial Marines

„Víte, co má umělec a odstřelovač společného? Detaily. Třeba když špetka barvy nesouzní s prostředím. Když stín nezapadá do svého okolí. Nebo když tvar není tam, kde by měl být. Jediným rozdílem je, kdo riskuje více. Já.“ To ve své průvodní řeči říká operátor Glaz z Rainbow Six Siege a za pravdu by mu dala většina vývojářů.

V současnosti obzvláště ti z Gearbox Software nebo TimeGate Studios. A obzvláště obzvláště jedinec, kolem kterého se točí dnešní zprávy.

Rok zpátky uživatel jamesdickinson963 objevil v souborech Aliens: Colonial Marines řádek kódu, jenž ovládal umělou inteligenci Xenomorfů. Všiml si přitom jedné drobnosti: text byl bohatší o jedno „a“. Stalo se tak, že co mělo být:

„ClassRemapping=PecanGame.PecanSeqAct_AttachXenoToTether -> PecanGame.PecanSeqAct_AttachPawnToTether“;

...se proměnilo v:

„ClassRemapping=PecanGame.PecanSeqAct_AttachXenoToTether -> PecanGame.PecanSeqAct_AttachPawnToTeather“

Překlep na světlo opět vytáhl ve svém příspěvku uživatel JigglesBunny. A čím je přesně významný? Uživatel dickinson963 má teorii:

„Proč je tento řádek důležitý? Existují dva důvody: 1) AttachXenoToTeather nedělá nic. Je de facto prázdný.

2) AttachPawnToTether dělá hodně. Kontroluje taktické polohování, hlídkování a zaměřování cíle.

Když se spawne Xenomorf, je přiřazen k pásmu popruhu. Ten mu říká, jaký prostor je bojový a jaký únikový. V boji je Xenomorf nucen měnit tyto pruhy, aby mohl hráče přepadnout z boku nebo aby nezůstal s ostatními v jednom hloučku. Když hra ale zkusila pruhy změnit, nic se nestalo.“

Zjednoduše řečeno: AI ve hře zase funguje… o něco lépe. Stojí tedy hra za vyzkoušení? Bohužel ne. Je pochmurně úsměvné, jak malinká chybka zarazila už ležící titul do země? Ano. Chybu si můžete sami opravit nalezením PecanEngine.ini ve složce hry, v níž můžete vyhledáte zmiňovaný řádek a „a“ navíc smažete.