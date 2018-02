Díky Telco Score si o vás téměř kdokoliv může cokoliv zjistit

Velký bratr tě sleduje. Ví, kde bydlíš, kudy jezdíš do práce, co si dáváš k svačině, jaké tričko sis koupil včera v obchoďáku. Scéna jako vystřižená z románu 1984 od George Orwella? Omyl. To je realita. Věděli jste například, kolik toho o vás vědí mobilní operátoři? A jak se s těmito daty pracuje?