The Division 2 nás v novém gameplay traileru bere zpět do zdevastovaného města 08/22/2018 12:30:00 Hry Zprávy Speciál GamesCom 2018 The Division 2 Akční hry

Středa, 22 Srpen 2018 - 12:30 | Michal Pospíchal | Hry, Zprávy, Speciál Chvíli čekání na další novinky o hře The Division 2 si můžete zkrátit nejnovějším trailerem, který Ubisoft na GamesComu vypustil. Znovu ukáže apokalypsou zasažený Washington D.C. a přinese i lehká vysvětlení. S vydáním prvního The Division si Ubisoft pěkně zavařil. Fanouškům tehdy představil rapidně rozdílnou hru, než kterou odprezentoval v rámci amerického veletrhu Electronic Entertainment Expo. Přesto všechno titul získával poměrně vysoká čísla hodnocení. Svou chybu Ubisoft opakovat nehodlá, budeme tedy věřit, že The Division 2, jaké nám prezentuje, je skutečně takové, jaké časem uvidíme na obrazovkách. Z postapokalypsou postiženého New Yorku se v druhém díle přesouváme hned do hlavního města, Washingtonu D.C. .

Vedle změny lokace bychom se měli dočkat také řady inovací. Jádro hry se ale nemění. Dostáváme se do role ne zvláště výrazného hrdiny. Je prostě jedním z mnoha lidí, kteří se v rámci skupiny snaží přežít. Bojují o zásoby, eliminují nepřátelé, plní speciální úkoly. Charakter i tentokrát přizpůsobíme obrazu svému a díky přítomným RPG prvkům jej budeme moci různě vylepšovat. Respektive jeho schopnosti a výbavu. Čerstvě vypuštěný gameplay trailer vykresluje zdevastované prostředí města a zlehka vysvětluje důvod, za jakým účelem v něm vlastně naše jednotka operuje. Nic víc podstatného ale neodhaluje. The Division 2 vyjde 15. března 2019 na Windows PC, PlayStation 4 a Xbox One. Další dění kolem hry pro vás budeme i nadále sledovat.