Dostáváte ze svého zařízení maximum? Často pomůže příslušenství

Konec roztřeseným dynamickým záběrům

Pokud natáčíte často v terénu, možná bojujete s roztřeseným obrazem. Řešení přitom může být poměrně jednoduché. Samozřejmě je vhodné, pokud si vše důkladně promyslíte a vše naplánujete tak, aby natáčení bylo co nejjednodušší a kamera se netřásla více, než je nutné. Kromě toho by vám ale neměl chybět gimbal. Jde o stabilizátor, díky kterému se můžete s kamerou bez obav pohybovat, aniž by to mělo drastický vliv na kvalitu obrazu. Se stabilizátorem si můžete troufnout i na skutečně dynamické záběry. Chce to samozřejmě trochu cviku, můžete ale dosáhnout dechberoucích výsledků.

Časosběrné snímky, které oslní

U focení a natáčení ještě chvíli zůstaneme. Gimbal je skvělým pomocníkem pro dynamické záběry, u kterých se potřebujete s fotoaparátem pohybovat. Jestliže ale naopak potřebujete zařízení udržet přesně na jednom místě, ani v tomto případě vám ruce stačit nebudou. Fotoaparát postavte na stativ a připojte na něj dálkovou spoušť. Na foťák tak nebudete muset sahat ani při focení samotném a budete tak mít jistotu, že se nehne ani o píď.

Stativ je skvělý pro časosběrné snímky a videa. Poslouží i pro natáčení videí, u kterých je stabilní záběr žádoucí – například při rozhovoru nebo při vašem vlastním monologu.

K notebooku patří periferie

Notebook je především snadno přenosný počítač. Pro dlouhodobou práci sám o sobě vhodný není, přestože jej tak mnozí lidé používají. Zadělávají si tak na problémy s pohybovým aparátem. Kvůli ohnuté krční páteři vás může po celodenní práci na notebooku brzy bolet za krkem. Ruka v nepřirozené poloze zase může přivolat syndrom karpálního tunelu.

Abyste mohli na počítači bez větších omezení pracovat od rána do večera a vydrželi to po mnoho let, potřebujete externí zařízení neboli periferie. K počítači připojte externí klávesnici a myš, hodit se bude i externí monitor. Vše nastavte tak, abyste měli za stolem ideální polohu. Lokty i kolena (pakliže sedíte) jsou v pravém úhlu, na monitor byste měli hledět zpříma – hlava nesmí být skloněná směrem dolů, ale ani vykloněná nahoru. Stejně tak byste neměli při práci strnule hledět vpravo či vlevo – zkrátka vždy přímo před sebe. Výjimkou jsou samozřejmě situace, kdy máte monitorů více. I tak ale platí, že hlavní monitor, který používáte, je umístěn do ideální pozice přímo před vámi.

Na zvuk kvalitní reproduktory nebo sluchátka

Posloucháte-li rádi hudbu nebo koukáte-li na filmy, neomezujte se na reproduktory vašeho telefonu, tabletu, počítače či televize. Pořiďte si kvalitní reproduktory nebo sluchátka, se kterými si můžete kvalitní zvuk užít naplno.