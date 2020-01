E-shop na dálniční známky za 400 milionů slibují specialisté za víkend a gratis

Naše republika se snaží držet krok se světem „v každém ohledu". Proto by do budoucna měl být ukončen prodej klasických dálničních známek a započít prodej elektronických tak, jak je tomu i v okolních zemích. V souvislosti s tím proběhla nedávno českými médii zpráva o tom, že česká vláda vypsala veřejnou zakázku na tvorbu e-shopu, který by měl právě tyto elektronické dálniční známky prodávat a evidovat.

V podstatě zadání bylo velice jednoduché – tvorba e-shopu o pouhých třech položkách a databázi, kde by byla umístěna evidence SPZ a k tomu přiřazených dálničních známek včetně doby trvání. Tuto zakázku dostala bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Zajímavostí je, že jak vláda, tak opozice kritizuje způsob přidělení této zakázky.

Podle zkušených odborníků by tento projekt i s velkou finanční rezervou neměl stát více než 40 milionů korun. Tomáš Vondráček, IT specialista, uvedl: „Tato zakázka musí být zlomová, ať už dopadne jakkoliv. Už nikdy se k našim společným penězům nikdo nesmí chovat tak, jak nyní předvádí stát!“

Právě Vondráček se rozhodl uspořádat tzv. hackathon, což je soustředění IT specialistů za účelem vyřešení konkrétního problému, tj. vytvoření e-shopu na prodej dálničních známek zcela zdarma. Tímto krokem chce Vondráček donutit vládu, aby zrušila nebo zredukovala tuto zakázku. Podle Vondráčka je výsledek jednání s premiérem ten, že se stát pokusí zakázku zrušit.