E-sport před lety nikdo nebral vážně. Dnes si můžete vydělávat i jeho sledováním

Kdybyste se vrátili v čase do dob, kdy se nejvážnější bitvy v počítačových hrách odehrávali v obývacím pokoji nebo v učebnách škol, nejspíše by vám nikdo nevěřil, že dnes modernější inkarnace tehdejších her plní stadiony tisíci lidmi, usadí miliony fanoušků k online streamu a výhry sahají do sedmi cifer. Elektronický sport ušel dlouhou cestu a vydělávají si jím tisíce hráčů, ale i fanoušků.