EA zahajuje GamesCom parádním trailerem k Battlefield 5

Za doprovodu upravené verze písně „House of the Rising Sun“ se střídají akcí nabité záběry, které plně vykreslují atmosféru druhé světové války i hrdinství vojáků bojující za spravedlnost a mír.

.

Záběry ze hry míchané s nápaditými cut scénami podtrhuje souhra zvukových a obrazových efektů vyzdvihujících velikost titulu, který nás snad nenechá vychladnout. Trailer ukazuje nové mapy – od rozbořených ulic Rotterdamu, až po hořící písek v severní Africe.

Ostatně destrukční model je absolutním tahounem her pod značkou Battlefiled a v nadcházejícím díle, který nás vezme zpět do historie, to nebude jiné. Švédští tvůrci ze společnosti DICE tahají ze svého Frostbite enginu maximum.

Battlefield 5 vychází 19. října 2018, předobjednávající navíc získají přístup do předběžné bety. Další podrobnosti o hře, videa a obrázky, budeme nabízet v průběhu speciálního zpravodajství z GamesComu 2018.