Electronic Arts se z Originu vrací zpátky na Steam. Zpřístupnili první várku her

Když loni v říjnu EA oznámili uzavření spolupráce, hovořili o tom, že se jejich starší kousky budou postupně navracet na Steam a nově vycházející hry už přijdou rovnou na platformy obou společností. Tato akce odstartovala vydáním Star Wars Jedi: Fallen Order na steam a o více než půl roku později jsme se dočkali dalšího kroku, při němž přibylo na Steam 13 her od Electronic Arts.

Za zmínku stojí například série Dragon Age i s DLC, Mirror’s Edge Catalyst nebo několik dílů Need for Speed. Všechny nově příchozí hry jsou navíc do pondělního večera dostupné v minimálně 50% slevě.

EA také v rámci loňské dohody slibovali příchod předplatitelské služby EA Access na Steam a dočkat jsme se jí měli v už v průběhu letošního jara, v posledním oznámení se však mluví o letních měsících.

Detaily zatím nejsou dostupné, ale mělo by se jednat prakticky o stejný princip fungující již nyní na konzolích současné generace – po zaplacení měsíčního či ročního předplatného bude mít hráč k dispozici vybranou selekci vydaných EA her včetně některých předběžných přístupů a zároveň v tomto období dostane slevu na koupi nových her a dodatků.

Podle oznámení se jednalo teprve o první vlnu z více než 25 her, které se postupně na Steamu ukážou. Dalším příchozím je dnes vydaná remasterovaná kolekce Command & Conquer, která se navíc pyšní podporou módů skrze Steam Workshop.