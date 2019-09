Elektronické cigarety už v Americe evidují tři úmrtí. Úřady před nimi varují

Počet lidí, kteří jsou závislí na cigaretách, není vůbec zanedbatelný. Proto před nějakou dobou proběhla masivní kampaň, jejíž cílem bylo přimět kuřáky, aby přešli raději na „bezpečnější a zdravotně méně závadnou variantu“.

Podle posledních zpráv se však ukazuje, že původní reklamní kampaň o menších zdravotních dopadech elektronických cigaret je při nejmenším zavádějící. Zdravotničtí experti v USA již po několikáté vyzývají americkou veřejnost, aby se vyvarovala používání elektronických cigaret. Podle časopisu New England Journal of Medicine mají totiž na svědomí již tři úmrtí.

Pacientů trpících prozatím neznámou plicní chorobou následkem užívání e-cigaret se napříč USA evidují již stovky. Nutno podotknout, že velká část registrovaných nemocných lidí užívala e-cigaretu mimo jiné i k inhalaci psychoaktivní látky THC.

Zda to má nějakou přímou souvislost, není v tuto chvíli jasné. Zajímavé je, že tato neznámá nemoc propukla až v letošním roce, v minulých letech nebyl evidován žádný případ. Americké úřady proto vyzvaly všechny občany, aby co nejvíce omezili užívání e-cigaret do doby, než bude znám přesný původ těchto zdravotních komplikací.