Elon Musk ještě nedávno žádal zpomalit vývoj AI, nyní zakládá vlastní AI byznys

Není tomu tak dlouho, co Elon Musk podepsal otevřený dopis spolu s několika předmíními experty a umělou inteligenci, kde požadoval pozastavení vývoje umělé inteligence na dobu šesti měsíců. Je pak trochu s podivem, že právě Elon Musk nyní zakoupil větší množství grafických karet, jejichž primární účel má být vývoj nástrojů založených na umělé inteligenci pro jeho sociální síť Twitter.

Podle renomovaného serveru The Financial Times měl Elon Musk dne 9. března tohoto roku, tedy před podepsáním výše uvedeného otevřeného dopisu, založit zcela novou společnost, která se bude zabývat umělou inteligencí, což plyne i z jejího názvu X.AI. Vzhledem k tomu, že název nové společnosti nese Muskovo oblíbené písmeno X se objevují hypotézy, že by mohl chtít sloučit své společnosti pod jednu mateřskou.

Zdroj: Shutterstock

Více než desettisíc grafických karet, které Elon Musk nakoupil pak najdou své využití s největší praveděpodobností v nové společnosti X.AI Corp. V praxi je pak Muskova nová společnost opředená tajemstvím, protože jediné, co se o ní ví, je její název. Z názvu pak plyne i zaměření směrem k umělé inteligenci.

Jedním z možných zaměření nové společnosti X.AI Corp. může být vytvořit nástroj umělé inteligence schopný konkurovat ChatGPT, který pochází ze společnosti OpenAI. Společnost OpenAI sice Musk založil, ale zhruba v roce 2018 ji zase opustil a od té doby se zaměřuje spíše na její kritiku. Na závěr nezbývá než doplnit soubor informací spojujících Elona Muska s umělou inteligencí o zprávu z letošního března, podle které měl zaměstnat dva přední světové odborníky na umělou inteligenci, kteří dříve pracovali pro DeepMind.