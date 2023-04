Twitter končí, zanikl i se společností. Elon Musk místo něj spouští aplikaci X

Od té doby, co Elon Musk koupil populární sociální síť Twitter za 44 miliard dolarů není stále jasné, jakým směrem se chce Elon Musk vydat. Existuje samozřejmě mnoho spekulací ale faktů zůstává stále poměrně málo. Nyní se ale objevila překvapující zpráva, že společnost Twitter Inc. vlastně neexistuje.

Elon Musk totiž nechal společnost Twitter Inc. sloučit se svou společností X Corp., která byla vytvořena za účelem nákupu Twitteru. Elon Musk prý dokonce zakoupil již i doménu X.com. Nejpravděpodobněji chce ale Elon Musk přetvořit sociální síť Twitter na multifunkcionální platformu, které bude sloužit nejen ke sdílení příspěvků, ale například i k platbám v kryptoměnách, podobně jak tomu je u čínské aplikace WeChat.

Zdroj: Shutterstock

Minulý měsíc potvrdil Elon, že zaměstancům Twitteru nabídne možnost odkoupení akcií X Corporation. Dalším ukazatelem pro orientaci na písmeno X je i Muskův nový přípsěvek na Twitteru, který byl velice stručný „X“. I když se jedná o stručný tweet, je to zatím jediné Muskovo veřejné oznámení týkající se nových změn.

Magazín Slate ale pokukazuje na hypotézu, že Musk chce všechny své společnosti sloučit do jedné mateřské s názvem X, to znamená Twitter, SpaceX, Tesla, Neuralink a The Boring Company. Pravdou ale zůstává, že lze jen těžko předvídat kroky Elony Muska, který je tak nevyzpytatelný.

Aplikace Twiter by se tak mohla podle Muskovy strategie stát „aplikací pro všechno“ a chce nalákat tvůrce jako je Matt Taibbi a zároveň pčesvědčit uživatele, aby toužili platit za přístup k exkluzivnímu obsahu od novinářů či jiných tvůrců obsahu. Tito tvůrci vytvářející exkluzivní obash by si pak své peníze mohli nechat uloženy formou digitálních plateb přímo na Twitteru, kde by měli vyšší úroky.