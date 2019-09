Elon Musk uskuteční první komerční let do vesmíru již přespříští rok

V nedávné době absolvoval Starhopper od SpaceX svůj první ostrý test. Elon Musk však nezahálí a již nyní podal další žádost o povolení ke startu nové zkušební Starship. Podle povolenky z telekomunikačního úřadu FCC by v tomto případě vesmírná loď měla vzlétnout z Boca Chica do výše zhruba 20 km, setrvat v ní a následně bezpečně přistát na nedaleké betonové plošině, která byla použita i během předchozích testů.

Již na první pohled nejde ani tak o žádný orbitální test, ale spíše o testování technologie, která by pomohla SpaceX naplnit dlouho očekávané cíle -tj. vzlétnout a přistát s vesmírnou lodí při minimálních nákladech.

Na konci července letošního roku jsme z úst Elona Muska mohli slyšet až nesmyslný odhad, že první Starship poprvé poletí do konce října. Tento přehnaně optimistický odhad nakonec Elonovi vyšel a letecká agentura FAA udělila společnosti SpaceX povolení rozšířit odpalovací rampu Boca Chica za účelem startování nového typu vesmírných lodí. Musk přislíbil, že novou vesmírnou loď představí již 28. září s tím, že ke startu bude připravena už 13. října.

Getting ready for flight of orbit-class Starship design https://t.co/CtXtq522ia