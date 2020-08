Elon Musk varuje před válkou vyvolanou pokročilou umělou inteligencí

Elon Musk již delší dobu upozorňuje na hrozbu umělé inteligence. Nyní zmínil a dal příklad takové hrozby využívání umělé inteligence k simulacím a řízení termonukleárních válek, film Wargames (Bojové hry, 1983). Právě tento film přirovnal Musk k projektu Google DeepMind (do kterého před lety sám investoval), když mluvil o tom, že umělá inteligence by mohla překonat lidskou inteligenci v příštích pěti letech.

Umělá inteligence by podle něj mohla rozhodnout o preventivním úderu proti nepříteli, pokud by dospěla k závěru, že je to nejpravděpodobnější cesta k vítězství. Elon Musk již dříve upozorňoval, že vliv umělé inteligence je podceňován i chytrými lidmi, protože vývoj a obsah strojového učení neuronových sítí je neviditelný a výsledky nejsou ihned patrné, jako například ve filmech o robotech chodících mezi lidma jako lidští služebníci.

„Můj názor je, že velmi inteligentní lidé přehlížejí umělou inteligenci, protože si nemyslí, že počítač může být někdy tak chytrý, jako jsou oni a to je očividný omyl." Dále dodává: "To neznamená, že všechno půjde do háje za pět let, pouze to znamená, že se budou dít zvláštnosti."

Elon Musk není jediný, kdo varuje před nebezpečím umělé inteligence. Samotným tématem zkázy lidstva bojovými stroji vyrobené člověkem, se zaobíral už Karel Čapek. V podobném duchu pokračuje nespočet filmových snímků. Své obavy vyjádřili i dnes již zesnulý Steven Hawking či Bill Gates.