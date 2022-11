Elon Musk zvažuje proměnit Twitter na internetovou banku, aby se vyhnul bankrotu

Zdroj: Shutterstock

Musk na tyto otázky odvětil velice stručně – chce navýšit uživatelskou základnu Twitteru o 1 miliardu, navrhnout lepší kompenzaci tvůrcům a zlepšit vyhledávač. Jeho asi nejodvážnějším plánem v souvislosti s Twitterem je přetvořit tuto platformu na platformu pro digitální platby.

Musk také během osobního rozhovoru se zaměstnanci uvedl, že by se Twitter měl více chovat jako banka – aby si uživatelé mezi sebou mohli posílat peníze tak snadno jako soukromé zprávy. Díky tomu by prý i tvůrci obsahu mohli dostat zaplaceno více, než na jiných platformách, a běžní uživatelé by generovali vyšší úroky z vedení běžného účtu přímo na Twitteru.

Jednoduše řečeno by došlo například k propojení debetních karet s účty na Twitteru. Tato myšlenka je velice podobná jedné z jeho prvních úspěšných společností – PayPal. Zde také chtěl vytvořit platformu, přes kterou můžete posílat peníze kamkoliv na zemi.

Zdroj: Shutterstock

Elon Musk si zkrátka stanovil jako svůj nový cíl, že z Twitteru udělá konečně prosperující firmu. Možná i proto prodal své akcie Tesly za další 4 miliiardy dolarů, které investoval do Twitteru, aby mu pomohl jej postavit trochu na nohy. Když je potřeba, tak Elon dokáže v práci nasadit zběsilé tempo, ale bohužel to stejné tempo očekává od svých zaměstnanců. Z tohoto pohledu jsou na tom možná ti, kteří byli odejiti, o něco lépe.