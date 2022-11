Elon Musk si sotva ohřál v Twitteru židli a už zdražuje předplatné na 20 dolarů

Zdroj: Shutterstock

Letos přichází ze sociální sítě Twitter jedna převratná zpráva za druhou. Nejdříve oznámil Elon Musk, že zakoupil nějaké akcie Twitteru a chce být členem správní rady. Pak oznámil koupi celého Twitteru a opakovaně kolovaly internetem zprávy, že ho kupuje a zase nekupuje. Nakonec k prodeji po četné výměně názorů došlo a Elon Musk konečně nakráčel do sídla, aby okamžitě vyhodil vedení a začal úřadovat.

Jako první začal Elon dávat zaměstnancům ultimáta s tím, že pokud nedodrží termíny, dostanou výpověď. Změnit se mají také pravidla pro Twitter Blue, které doposud bylo za 4,99 dolarů měsíčně a které má nově být za 19,99 dolarů. Současní ověření uživatelé pak budou mít 90 dní na přihlášení k novému odběru nebo ztratí ikonku modrého zaškrtnutí.

Termín spuštění přepracovaného Twitter Blue má přijít 7. listopadu. Není však divu, že Elon začal právě s Twitterem Blue a ověřováním uživatelů, protože již v minulosti avizoval, že chce předělat právě způsob ověřování uživatelských účtů. Elon Musk si navíc jako své poradce přivedl ověřené inženýry z Tesly.

První změny by se tak měly prý začít projevovat již příští týden. Předplatné Twitter Blue pak odemkne uživatelům několik možností, jako je například možnost číst články bez reklam, vylepšit si aplikaci nebo získat ikonu jiné barvy. Elon Musk usiluje o to, aby se stalo předplatné polovinou příjmů s tím, že druhou polovinu by tvořila reklama.